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visita director Policía Nacional
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Director de la Policía supervisa operaciones y se reúne con agentes en SPM

Rodríguez García busca conocer las necesidades del personal y reforzar las estrategias de seguridad en la región Sureste

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    Director de la Policía supervisa operaciones y se reúne con agentes en SPM
    El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, desarrolló una agenda de supervisión, seguimiento y acercamiento institucional con el personal policial de San Pedro de Macorís. (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA PN.)

    El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, encabezó este domingo un encuentro con agentes de la Dirección Regional Sureste, como parte del recorrido que realiza por las distintas jurisdicciones policiales del país.

    Durante la jornada, Rodríguez García desarrolló una agenda de supervisión, seguimiento y acercamiento institucional con el personal policial de esta regional, acompañado por el director regional Sureste, general Leonicio Natera Melenciano, y otros oficiales de la institución.

    El encuentro se realizó en el Centro Cultural Macorisano, donde el director general compartió con oficiales superiores, subalternos y alistados, con quienes abordó temas relacionados con el cumplimiento de la misión institucional, la prevención del delito, la disciplina, la profesionalización y el fortalecimiento del servicio policial.

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    (CEDIDA POR LA PN.)
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    (CEDIDA POR LA PN.)
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    (CEDIDA POR LA PN.)

      Objetivos de la visita

      • La Policía informó que estas visitas tienen como propósito conocer de manera directa las necesidades del personal, orientar a los agentes y reforzar las estrategias de seguridad y prevención en las distintas zonas del país.

      Rodríguez García continuará su recorrido por las jurisdicciones policiales de la región Este, como parte de su agenda de seguimiento a las operaciones y al trabajo de los agentes.

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