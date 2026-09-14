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operativos Policía Pedernales
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La Policía incauta dos pistolas en diferentes hechos en Pedernales

Antonio Urbaez y Julio Ernesto Medina fueron arrestados por agentes del cuerpo del orden

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    La Policía incauta dos pistolas en diferentes hechos en Pedernales
    Arma, balas y el celular ocupado por los agentes de la Policía Nacional. (FOTOS CEDIDAS POR LA POLICÍA DE BARAHONA)

    Una Glock 19 cargada con diez cápsulas y otra pistola calibre 9 milímetros fueron sacadas de circulación, luego de que agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres que presuntamente las portaban ilegalmente en distintos puntos de Pedernales.

    Uno de los arrestos se produjo en Oviedo, donde los agentes sorprendieron a Antonio Urbaez, alias "Yeno", de 39 años, con una Glock modelo 19 y diez cápsulas, de acuerdo con el informe de la Dirección Regional Sur.

    "Yeno", quien reside en el sector Baitoita, de la ciudad de Barahona, quedó detenido en flagrante delito y ahora deberá responder ante las autoridades por la procedencia y porte del arma.

    Detenciones y evidencias

    La segunda pistola apareció durante otro operativo en Los Altagracianos. Allí fue apresado Julio Ernesto Medina Féliz, de 61 años, a quien los agentes ocuparon una 9 milímetros con dos cápsulas, presuntamente portada sin autorización legal.

    • En cuestión de dos operativos, la Policía sacó de las calles dos pistolas y 12 cápsulas y dejó bajo arresto a sus supuestos portadores.

    Los dos hombres serán enviados ante el Ministerio Público junto con las armas y las demás evidencias ocupadas para los fines legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.