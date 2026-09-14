La Policía incauta dos pistolas en diferentes hechos en Pedernales

Arma, balas y el celular ocupado por los agentes de la Policía Nacional. ( FOTOS CEDIDAS POR LA POLICÍA DE BARAHONA )

Una Glock 19 cargada con diez cápsulas y otra pistola calibre 9 milímetros fueron sacadas de circulación, luego de que agentes de la Policía Nacional apresaron a dos hombres que presuntamente las portaban ilegalmente en distintos puntos de Pedernales.

Uno de los arrestos se produjo en Oviedo, donde los agentes sorprendieron a Antonio Urbaez, alias "Yeno", de 39 años, con una Glock modelo 19 y diez cápsulas, de acuerdo con el informe de la Dirección Regional Sur.

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"Yeno", quien reside en el sector Baitoita, de la ciudad de Barahona, quedó detenido en flagrante delito y ahora deberá responder ante las autoridades por la procedencia y porte del arma.

Detenciones y evidencias

La segunda pistola apareció durante otro operativo en Los Altagracianos. Allí fue apresado Julio Ernesto Medina Féliz, de 61 años, a quien los agentes ocuparon una 9 milímetros con dos cápsulas, presuntamente portada sin autorización legal.

En cuestión de dos operativos, la Policía sacó de las calles dos pistolas y 12 cápsulas y dejó bajo arresto a sus supuestos portadores.

Los dos hombres serán enviados ante el Ministerio Público junto con las armas y las demás evidencias ocupadas para los fines legales correspondientes.