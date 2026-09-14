Más de 600 personas reciben servicios médicos y sociales durante jornada en Higüey

Durante el operativo se realizaron evaluaciones socioeconómicas para identificar familias que puedan ser incorporadas al Programa Familia Dasac ( CEDIDA POR DASAC )

Más de 600 personas fueron atendidas durante un operativo médico-social realizado por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) en Higüey, provincia La Altagracia, dirigido principalmente a personas con discapacidad y sus familias.

La jornada incluyó consultas en diferentes especialidades médicas, servicios odontológicos, toma de presión arterial y glicemia, entrega de medicamentos gratuitos, vacunación y distribución de dispositivos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, bastones y muletas.

Los asistentes también recibieron kits de raciones crudas y productos de limpieza, además de canastillas para embarazadas.

El director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que este tipo de operativos se desarrolla en diferentes comunidades del país como parte de una estrategia para acercar los servicios sociales y de salud a las familias que enfrentan mayores necesidades.

"Nosotros, a través de nuestro Centro Médico Comunitario, nos trasladamos a cualquier lugar llevando salud, pero, además, evaluamos las familias para ser incluidas en el Programa Familia Dasac y para ser dotadas de los enseres y electrodomésticos necesarios y/o la mejora de sus viviendas. Es una intervención integral la que hacemos", afirmó.

Evaluarán necesidades de las familias

Además de la atención médica, durante el operativo se realizaron evaluaciones socioeconómicas para identificar familias que puedan ser incorporadas al Programa Familia Dasac, mediante el cual reciben periódicamente raciones de alimentos.

El personal también levantó información sobre las condiciones habitacionales de los beneficiarios, con el propósito de identificar viviendas que requieran reparación de techos u otras mejoras.

Féliz Arbona sostuvo que estas acciones forman parte del trabajo que realiza la institución para responder a las necesidades de sectores vulnerables.

Indicó que los programas de Dasac buscan cumplir con las políticas sociales impulsadas por el presidente Luis Abinader, enfocadas en brindar asistencia a las familias que más lo necesitan.

Alta demanda de servicios

La encargada del Centro Médico Comunitario, Dameyby Polanco, calificó como exitosa la jornada debido a la cantidad de personas que acudió en busca de asistencia.

"Más de seiscientas personas fueron atendidas en las distintas especialidades médicas, recibiendo sus medicamentos de forma gratuita y kits de raciones crudas y de limpieza", informó.

La funcionaria destacó que la jornada permitió atender necesidades de salud y, al mismo tiempo, identificar otras carencias de las familias para darles seguimiento a través de los programas sociales de la institución.

El operativo fue realizado en coordinación con la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad (CEMDPCD), que preside Raquel Quezada.

La iniciativa forma parte de las jornadas médico-sociales que Dasac desarrolla en distintas comunidades del país con el objetivo de llevar atención médica, alimentación y asistencia social directamente a las familias beneficiarias.