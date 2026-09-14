Haití bloquea entrada de productos dominicanos y refuerza vigilancia en puente fronterizo de Dajabón

Comerciantes haitianos en el mercado fronterizo de Dajabón junto a mercancías. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El intercambio comercial entre República Dominicana y Haití volvió a estremecerse este lunes, luego de que autoridades haitianas impidieran el ingreso de una amplia variedad de mercancías dominicanas a través del puente fronterizo que comunica a Dajabón con Juana Méndez.

Desde tempranas horas, un contingente de agentes de la Policía haitiana permanecía apostado en el paso binacional, donde comerciantes y transportistas encontraron cerrada la vía para productos que durante años han formado parte del movimiento económico entre ambas ciudades.

Al lugar se presentó el colector de Aduanas de Haití en Juana Méndez, Mathieu Thierry, acompañado de otras personas. Según las informaciones obtenidas, el funcionario instruyó al personal de seguridad para que no permitiera la entrada de las mercancías incluidas en un listado de productos restringidos.

Entre los artículos afectados se encuentran harina de trigo, aceite comestible, detergente en polvo, envases de foam, agua potable, mantequilla, margarina, hierro para la construcción, pastas alimenticias, jugos en polvo, bebidas gaseosas, cerveza, snacks, equipos pesados de construcción y utensilios domésticos de plástico.

El documento también señala que la exportación deberá realizarse por vía aérea o a través de los puertos marítimos.

Golpe al comercio fronterizo

La aplicación de la medida genera preocupación entre comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen diariamente del mercado binacional. Para muchas familias de ambos lados de la frontera, cada restricción representa menos ventas, mercancías detenidas y una nueva amenaza para su sustento.

Las autoridades haitianas habían advertido desde hace más de un año sobre la prohibición de determinados productos procedentes de República Dominicana. Sin embargo, fue este lunes cuando comenzaron a ejecutar la disposición de manera más estricta en el puente fronterizo.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá vigente el bloqueo ni si habrá excepciones para mercancías que ya estaban contratadas o en tránsito. Tampoco se conoce una reacción oficial de las autoridades dominicanas ante una medida que podría impactar significativamente el comercio por Dajabón, uno de los principales puntos de intercambio entre los dos países.