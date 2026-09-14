Mujer muere y hombre resulta herido tras vehículo impactar poste eléctrico en Santiago

El vehículo quedó completamente destrozado tras el impacto ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una mujer murió y un hombre resultó herido la madrugada de este lunes luego de que el vehículo en el que se desplazaban perdiera el control y chocara contra un poste del tendido eléctrico en la avenida Circunvalación Sur, en Santiago.

Hasta el momento no ha sido identificada la víctima mortal ni se ha precisado el estado de salud del hombre lesionado.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 2:15 de la madrugada, de acuerdo con residentes de la zona, quienes dijeron haber escuchado un fuerte estruendo y, al salir, encontraron el automóvil accidentado.

El vehículo involucrado es un Honda Civic, color negro, placa A449148, que quedó prácticamente convertido en chatarra.

Respuesta de emergencia

Al lugar acudieron unidades de los bomberos y brigadas de servicios de emergencia para atender la situación y retirar los restos del vehículo.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) también se presentaron en la zona para viabilizar la circulación vehicular.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.