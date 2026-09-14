Perú acelera expulsiones mientras RD supera las 265,000 deportaciones en 2026

Perú ha expulsado a más de 2,800 extranjeros en situación migratoria irregular desde comienzos de 2026, en medio de un reforzamiento de los controles que encuentra paralelismos en otros países de América Latina, entre ellos República Dominicana, donde las autoridades reportaron 265,412 deportaciones entre enero y agosto.

La cifra peruana fue informada por el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, según una información de la agencia EFE, que cita declaraciones ofrecidas a la agencia oficial Andina. Yunis precisó que las autoridades han realizado 5,461 operativos y revisado la documentación y los registros de 83,422 extranjeros.

La ofensiva peruana podría intensificarse. El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró la pasada semana ante el Parlamento que las expulsiones aumentarán de manera considerable durante los próximos meses e indicó que el Gobierno trabaja en acuerdos con Venezuela para realizar deportaciones de ciudadanos venezolanos en situación irregular incluso por vía marítima.

El dato resulta especialmente relevante porque Perú alberga la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior, con alrededor de 1.6 millones de migrantes y refugiados, según la información suministrada por EFE.

Una parte importante de esa población enfrenta dificultades para regularizar su estatus, entre ellas las limitaciones para acceder a empleos formales que permitan obtener visados de residencia y los obstáculos para renovar permisos especiales concedidos durante anteriores procesos de regularización.

República Dominicana eleva las cifras

La intensificación de los controles migratorios también se observa en República Dominicana, aunque con una diferencia fundamental: la dimensión de las deportaciones es considerablemente mayor y está concentrada fundamentalmente en nacionales haitianos.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante agosto deportó a 34,195 extranjeros indocumentados, con lo cual el acumulado entre enero y agosto de 2026 ascendió a 265,412. Eso representa un promedio de 33,176 deportaciones mensuales, 8,294 semanales y 1,184 diarias, según los datos oficiales.

Los extranjeros fueron entregados a las autoridades haitianas a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. Solo durante agosto, Migración informó además de la detención de 36,005 nacionales haitianos en operativos desarrollados con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las 32 provincias.

Las cifras muestran que el ritmo dominicano se había acelerado desde el primer semestre. Diario Libre publicó que en junio fueron deportados 34,226 haitianos y que al concluir los primeros seis meses de 2026 el acumulado alcanzaba 196,321 extranjeros indocumentados.

En una entrevista publicada por Diario Libre en julio, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, señaló que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se habían producido 670,500 deportaciones. También indicó que durante el primer semestre de este año se realizaron 6,535 operativos de interdicción migratoria con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Dos presiones migratorias distintas

Aunque Perú y República Dominicana enfrentan realidades diferentes, ambos casos reflejan el fortalecimiento de las políticas de control frente a poblaciones migrantes procedentes de países afectados por prolongadas crisis políticas, económicas y sociales.

En Perú, la presión migratoria está estrechamente vinculada al éxodo venezolano. En República Dominicana, el fenómeno está determinado principalmente por la crisis de Haití y por una frontera terrestre de casi 400 kilómetros entre ambos países.

El Gobierno dominicano ha convertido el control de la migración irregular en una de sus prioridades y ha ampliado los operativos de interdicción en el Gran Santo Domingo, Santiago, zonas turísticas y provincias fronterizas. Durante un solo fin de semana de agosto, por ejemplo, Migración informó de 3,730 extranjeros detenidos y 3,492 deportados hacia Haití.