Reino Unido trae a RD agenda sobre Haití, seguridad e inversión

Ministra para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Uma Kamaran, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA EMBAJADA BRITÁNICA EN RD. )

La situación de Haití, la seguridad regional y las oportunidades de inversión en infraestructura y energía formaron parte de la agenda desarrollada en República Dominicana por la ministra británica para el Caribe, Uma Kumaran, durante su primera gira oficial por la región desde que asumió el cargo.

Kumaran estuvo en el país del 7 al 9 de septiembre, después de visitar las Islas Turcas y Caicos, y sostuvo reuniones con funcionarios dominicanos, representantes de las Naciones Unidas, organismos vinculados a la seguridad y empresarios.

La información sobre la visita fue ofrecida este lunes mediante una nota de prensa de la representación británica, que señaló que las conversaciones estuvieron dirigidas a ampliar la cooperación entre ambos países en seguridad, crecimiento económico y desarrollo sostenible.

Uno de los asuntos centrales fue Haití. Kumaran mantuvo encuentros con representantes de las Naciones Unidas y otros socios internacionales para analizar la crisis del vecino país y las iniciativas internacionales destinadas a enfrentar la inseguridad y fortalecer las instituciones.

Reino Unido aporta a Haití

La visita se produce después de que el Gobierno británico anunciara una contribución de 5.6 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$7.5 millones, para financiar durante los próximos dos años iniciativas de supervisión y cumplimiento de estándares de derechos humanos en Haití a través de las Naciones Unidas.

Londres plantea que su participación en Haití también abarca acciones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de condiciones que permitan avanzar hacia una mayor estabilidad.

La seguridad regional fue otro de los componentes de las conversaciones desarrolladas en Santo Domingo. De acuerdo con la información suministrada, Kumaran se reunió con representantes del sector de seguridad y abordó la cooperación internacional frente al crimen organizado y otros desafíos que afectan al Caribe.

Inversión, energía e infraestructura

En el ámbito económico, la funcionaria sostuvo reuniones con representantes de los sectores público y privado para examinar oportunidades de inversión y financiamiento de proyectos, particularmente en infraestructura y energía.

La agenda incluyó contactos relacionados con proyectos de la firma británica Mott MacDonald y con representantes dominicanos del sector energético. El comunicado no precisó los montos de posibles inversiones ni informó sobre la firma de nuevos acuerdos durante la visita.

Las conversaciones abordaron igualmente la transición hacia fuentes de energía más limpias y las posibilidades de participación británica en proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en República Dominicana.

Kumaran también visitó iniciativas apoyadas por el Reino Unido dirigidas a mujeres y niñas, entre ellas programas para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, facilitar el acceso a la educación y promover oportunidades de capacitación.

"El Reino Unido y la República Dominicana son socios cercanos que trabajan juntos para promover la seguridad regional, apoyar la estabilidad en Haití y generar nuevas oportunidades de crecimiento e inversión", declaró la ministra, según el comunicado.

La visita concluyó con encuentros relacionados con la seguridad regional, el combate al crimen organizado y la cooperación internacional en el Caribe. No se informó sobre la suscripción de acuerdos bilaterales específicos como resultado de la agenda desarrollada durante los tres días.