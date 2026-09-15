Luis Abinader anuncia suspensión temporal de trabajos en la calle Del Sol

Así lucen las dos cuadras intervenidas de la calle Del Sol ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció anoche la suspensión temporal de los trabajos que se ejecutan en la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros.

Al dar a conocer la información, el mandatario adelantó que, cuando sean retomados, el proyecto será asumido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en sustitución de la Dirección de Desarrollo Provincial.

Suspensión de trabajos

Abinader explicó que la decisión busca evitar inconvenientes con los comerciantes de la zona, con quienes las autoridades procuran alcanzar un acuerdo que permita continuar el proyecto generando la menor cantidad de dificultades posibles para las actividades comerciales.

El jefe de Estado tomó la decisión de parar la obra para atender las preocupaciones de los comerciantes.

"Se va a detener los trabajos que están haciendo para no tener problemas con los comerciantes", afirmó el presidente al ser consultado sobre la intervención de la vía.

Objetivos del proyecto

Abinader explicó que el objetivo del Gobierno es desarrollar una intervención más amplia para relanzar la calle Del Sol y mejorar la imagen del Centro Histórico de Santiago. El presidente consideró necesario embellecer la zona debido al deterioro que, según dijo, ha experimentado el casco urbano durante los últimos años.

El jefe de Estado indicó que la intervención contempla mejorar la estética de la vía y que estos trabajos deberán realizarse en coordinación con los comerciantes para reducir el impacto sobre sus negocios.

Abinader expresó que el propósito es alcanzar un acuerdo con los comerciantes antes de retomar la intervención, de manera que el proyecto pueda ejecutarse con la menor cantidad de inconvenientes posible.

El gobernante proyecta reiniciar la obra, a través del MOPC, para enero del próximo año.

Avances y dificultades

La calle Del Sol, una de las principales vías comerciales de la ciudad, en los últimos meses ha sido objeto de trabajos que han generado inquietud entre comerciantes por las dificultades que, según han expresado, provocan en el desarrollo de sus actividades.

En un año de trabajos, la obra solo ha avanzado dos cuadras, desde la intersección de la calle Del Sol con Sabana Larga hasta su conexión con la calle Cuba. Este tramo estaba previsto para ser concluido en tres meses, pero los trabajos se extendieron durante un año.