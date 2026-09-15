Paliza plantea actualizar el plan de ordenamiento territorial ante expansión de Santiago

José Ignacio Paliza conversa con periodistas tras llegar a la Casa Presidencial en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este martes que el crecimiento acelerado de Santiago hace necesario actualizar su plan municipal de ordenamiento territorial para adecuarlo a la realidad actual de la ciudad.

Paliza explicó que el documento fue actualizado por última vez en 2019 y que la ley establece que debe ser revisado cada seis años.

Indicó que el Ayuntamiento de Santiago trabaja en el proceso con el acompañamiento del Ministerio de la Presidencia.

Expansión urbana de Santiago

El funcionario aseguró que la mancha urbana de Santiago se ha triplicado en los últimos seis años, al pasar de ocupar cerca del 5 % del territorio a representar alrededor del 14 %.

"Esto obliga a que el plan municipal tenga que ser trabajado con el mayor grado de oportunidad y profesionalidad posible", sostuvo Paliza.

Dijo que el Gobierno está apoyando al cabildo en la actualización del instrumento, incluyendo asesorías internacionales, para que el municipio disponga de una planificación acorde con las transformaciones que ha experimentado.

"Esta es una ciudad que ha cambiado su perfil urbano por completo", manifestó el ministro, quien agregó que la transformación de Santiago se evidencia tanto en su expansión territorial como en su desarrollo y complejidad.

Gobierno desarrolla agenda en Santiago

Paliza también destacó el traslado de parte de la agenda del Gobierno a Santiago y otras localidades del Cibao, una iniciativa que, según explicó, permite a las autoridades reunirse directamente con sectores productivos, asociaciones, grupos de interés y entidades gubernamentales.

Señaló que durante los tres días de trabajo se da seguimiento a proyectos regionales y nacionales en áreas como salud, energía y otros sectores de la administración pública.

El ministro consideró positiva esta dinámica porque permite acercar la gestión gubernamental a las regiones y conocer de manera directa el avance de los proyectos que impactan a sus comunidades.