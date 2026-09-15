AFP Popular y Conape acuerdan impulsar acciones para mejorar bienestar de adultos mayores

La alianza forma parte de la iniciativa "Envejeciendo con Dignidad", de AFP Popular, ( CEDIDA POR AFP POPULAR )

La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) firmaron un convenio de cooperación para desarrollar acciones dirigidas a fortalecer el bienestar y la atención integral de las personas adultas mayores en República Dominicana.

El acuerdo contempla la coordinación y planificación de iniciativas conjuntas enfocadas en las necesidades de este segmento de la población, así como el fortalecimiento de las políticas y acciones destinadas a promover un envejecimiento activo, digno y saludable.

La alianza, conforme a una nota de prensa, forma parte de la iniciativa "Envejeciendo con Dignidad", de AFP Popular, que busca contribuir al bienestar integral de las personas adultas mayores mediante programas de acompañamiento y responsabilidad social.

Como parte del convenio, ambas entidades unirán capacidades técnicas y operativas para impulsar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Acciones realizadas

La firma del acuerdo da continuidad a una agenda de colaboración que AFP Popular y Conape han desarrollado en los últimos años.

Entre las iniciativas realizadas figura la inauguración del Hogar de Día Clemente Pérez, en Pedernales, un espacio destinado a ofrecer atención integral a personas adultas mayores.

También se han entregado más de 2,700 medicamentos y alimentos fortificados para apoyar la salud y el bienestar de envejecientes, además de 10 camas de posición destinadas a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Compromiso de la AFP

Durante la firma del convenio, Luis J. Jiménez, vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular, destacó el compromiso de la entidad con el bienestar de las personas adultas mayores.

"En AFP Popular hemos asumido por años el compromiso de contribuir al bienestar y la dignidad de los adultos mayores, convencidos de que una sociedad más solidaria se construye cuidando a quienes tanto han aportado al país", expresó.

Jiménez agregó que estas acciones forman parte de la visión de responsabilidad social de AFP Popular y de su propósito de generar valor para las personas en las distintas etapas de sus vidas.

Con el convenio, AFP Popular y Conape buscan dar continuidad a proyectos de impacto social dirigidos a mejorar la atención, el acompañamiento y las condiciones de vida de la población adulta mayor del país.