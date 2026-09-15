Otra avería inquieta a usuarios de la Línea 2 de Metro de Santo Domingo

Decenas de usuarios en las afueras de la estación Pedro Mir del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Una falla eléctrica durante casi dos horas volvió a sorprender a los cientos de usuarios que se trasladaron la noche del martes en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, un medio de transporte que mueve unas 17,000 personas por hora. El retraso causó quejas y elevó el presupuesto de muchos que solo contaban con el dinero de la tarjeta de servicio.

El incidente se produjo a las 6:47 de la tarde en la subestación García Saleta, de la avenida Ortega y Gasset. Esto provocó que las personas fueran evacuadas hacia el exterior de las estaciones Pedro Bonó, en la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres, hasta la Ramón Cáceres, en la avenida Duarte.

La situación tomó por sorpresa a estudiantes, empleados privados y públicos y vendedores que utilizan diariamente el servicio.

"Tienen que tratar la situación, porque no podemos estar todos los días en lo mismo", indicó Ámbar Santiago mientras se refugiaba debajo de una sombrilla en la estación Juan Pablo Duarte.

"No sé qué voy a hacer", el clamor de una pasajera

Nelsy de la Cruz se quejó de que solo salió con el dinero de la tarjeta, pero no encuentraba cómo llegar a Villa Mella, donde reside. "Ahora no sé qué voy a hacer".

Yuleika Brazobán, otra usuaria, se mostró calmada, pero señaló que no tenía un plan B para llegar a su hogar.

Durante la avería, la multitud fue sorprendida por la tormenta, acompañada de relámpagos, que cayó sobre el Distrito Nacional, inquietando aún más la situación.

Algunos de los varados recurrieron al viejo transporte de las guaguas voladoras; otros llamaron a sus parientes para que los fueran a recoger; algunos pagaron más de lo habitual en motoconchos y Uber, mientras que otros, simplemente, se quedaron a merced de que las autoridades resolvieran el problema.

Una joven que se identificó como Valentina quedó varada por más de una hora en la parada del Centro Olímpico. La situación concluyó a las 8:38 de la noche, cuando los empleados del Metro vociferaron que el servicio había sido restablecido. La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó el restablecimiento del servicio.

Como forma de compensación, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) dispuso que el servicio se mantuviera gratuito en todas las líneas del sistema de Metro durante la noche del martes.

En noviembre de 2025, un blackout dejó a miles de usuarios varados. La situación le costó el cargo al entonces director de la entidad, Rafael Santos Pérez.

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