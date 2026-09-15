Por falla eléctrica, suspenden servicio en tramo de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo

Pasajeros varados en la estación Francisco Gregorio Billini, en la avenida John F. Kennedy esquina Doctor Defilló. ( DIARIO LIBRE/PEDRO SÁNCHEZ )

La operación de un amplio tramo de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo fue suspendida temporalmente desde la tarde de este martes debido a una falla eléctrica registrada en una de sus subestaciones.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que la avería se produjo a las 6:47 de la noche en la subestación García Saleta (avenida Ortega y Gasett), provocando una pérdida de energía en la catenaria. La causa de la falla se encuentra bajo evaluación de los equipos técnicos.

El informe de la suspensión del servicio fue comunicado a las 7:19 p.m.

"La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informa que, a las 6:47 p. m. de este martes 15 de septiembre, se registró una falla en la subestación García Saleta que produjo una pérdida de energía en la catenaria, cuya causa se encuentra actualmente bajo evaluación por nuestros equipos técnicos", refirió.

Indicó que como medida preventiva, el servicio permanece interrumpido entre las estaciones Pedro Bonó (ubicada en la Núñez de Cáceres) y Ramón Cáceres (cercana a la avenida Duarte), mientras se realizan las verificaciones correspondientes, acotó la entidad.

Tramo que incluye la suspensión en el metro

Ante la situación, la operación de la Línea 2 se mantiene de manera parcial en dos tramos: desde Pablo Adón hasta la Pedro Bonó, y desde la Ramón Cáceres hasta la Concepción Bona.

Los equipos técnicos trabajan para determinar el origen de la avería y restablecer la operación habitual de manera segura y en el menor tiempo posible.

La EMT pidió comprensión a los usuarios y aseguró que ofrecerá nuevas informaciones conforme avance el proceso de restablecimiento del servicio.

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Cientos de personas varadas

Cientos de pasajeros han resultado afectados por la situación. Algunos usuarios que se encontraban en trenes cuando ocurrió la falla fueron evacuados, mientras otros que se disponían a abordar, permanecen en las entradas de las estaciones. En las entradas de las estaciones hay pasajeros aglomerados.

Así se observó en la estación Francisco Gregorio Billini, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Doctor Defilló.

La situación ha coincidido con la hora pico, y se ha agravado por las lluvias.

Tramos que están en servicio

La EMT informó que el metro mantiene servicios parciales entre las estaciones Pablo Adón (Los Alcarrizos) y Pedro Bonó (Núñez de Cáceres). También entre la Ramón Cáceres, ubicada próximo a la avenida Duarte en Villa Duarte, y la Concepción Bona en Santo Domingo Este.

Omsa ofrecerá servicio

También indicó que mientras se restablece el servicio, unidades de la OMSA ofrecerán transporte de apoyo a los usuarios en el tramo afectado.

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