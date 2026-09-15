El Gobierno respaldará los Juegos Inclusivos RD 2026, con más de 500 atletas

El presidente Luis Abinader expresó su respaldo a los Juegos Inclusivos RD 2026, una competencia que reunirá a más de 500 atletas con discapacidad de distintas provincias del país y que también servirá como parte del proceso de conformación de la delegación dominicana para los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, Chile 2027.

"Creemos fielmente en el deporte como una herramienta para generar oportunidades, promover la inclusión y reconocer el talento de las personas con discapacidad. Estos Juegos Inclusivos RD 2026 permitirán que cientos de atletas demuestren sus capacidades y lleven con orgullo el nombre de la República Dominicana rumbo a Chile 2027", expresó Abinader.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante un encuentro con representantes de las instituciones que impulsan la competición, entre ellos Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis); Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, y Rafael Díaz, director ejecutivo de Olimpiadas Especiales República Dominicana.

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Organización de los Juegos Inclusivos

Los Juegos Inclusivos RD 2026 son organizados por Olimpiadas Especiales República Dominicana, el Conadis, el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), el Ministerio de Educación (Minerd), a través de su Dirección de Educación Especial, y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), instituciones que integran el Comité Organizador.

La competencia ofrecerá a atletas con discapacidad de diferentes provincias un escenario para demostrar sus habilidades y continuar desarrollando su potencial deportivo, además de promover la igualdad de oportunidades y una mayor participación en el deporte.

Camino a Chile 2027

Los Juegos Inclusivos RD 2026 también tendrán un componente internacional, debido a que formarán parte del proceso para identificar y proyectar a los atletas que podrían integrar la delegación dominicana que participará en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en Chile en 2027.

La iniciativa busca fortalecer el movimiento de Olimpiadas Especiales en el país y ampliar las oportunidades para que los atletas con discapacidad desarrollen sus capacidades y puedan representar a República Dominicana en escenarios internacionales.

La participación de las instituciones que integran el Comité Organizador responde al objetivo de promover la inclusión y generar mayores oportunidades para las personas con discapacidad en distintos ámbitos, incluido el deportivo.