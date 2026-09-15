Napoleón Estévez Lavandier destaca el papel de la justicia constitucional en la economía

El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier junto Henry Molina, Yeni Berenice Reynoso, Patricia De Moya, Servio Tulio Castaños Guzmán y Rita Abinader. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó el papel de la justicia constitucional en la generación de seguridad jurídica y confianza para ciudadanos, empresas e instituciones.

Durante la conferencia "La dimensión económica de la justicia constitucional", ofrecida en el marco de Mercado Top Lawyers 2026, Estévez Lavandier sostuvo que las decisiones del TC han permitido establecer criterios sobre la libertad de empresa, la libre competencia, la igualdad entre los agentes económicos y la protección de consumidores y contribuyentes.

El magistrado explicó que la Constitución dominicana establece una economía social de mercado, en la que la libertad de iniciativa económica convive con la facultad del Estado de regular determinadas actividades para proteger el interés general y promover un desarrollo equilibrado.

"Ni la potestad regulatoria del Estado ni la libertad de empresa tienen carácter absoluto. Corresponde al derecho establecer los límites que permitan armonizar ambas dimensiones", expresó.

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Estévez Lavandier señaló que la intervención estatal debe estar sustentada en criterios de legitimidad y razonabilidad, mientras que la iniciativa privada necesita reglas claras que permitan desarrollar sus actividades dentro de un marco jurídico previsible.

Como ejemplos de la incidencia de la jurisprudencia constitucional en el ámbito económico, citó varias decisiones del TC.

Jurisprudencia económica

Entre ellas mencionó la Sentencia TC/0411/18, mediante la cual el tribunal reafirmó el principio de igualdad de trato entre empresas públicas y privadas cuando participan en un mismo mercado, así como la Sentencia TC/0137/20, que estableció criterios sobre la libertad de empresa y la libre competencia frente a la creación de monopolios privados injustificados.

También citó la Sentencia TC/0496/25, relacionada con la estabilidad de los actos administrativos, la seguridad jurídica y la confianza legítima en el marco de los requisitos legales para el desarrollo de un proyecto aeroportuario.

El presidente del TC resaltó además la importancia de la motivación de las sentencias, al considerar que las decisiones judiciales no solo resuelven conflictos particulares, sino que sirven de orientación para tribunales, abogados, ciudadanos, empresas y autoridades.

"Una sentencia no cumple plenamente su función cuando ofrece un resultado sin exponer el razonamiento que lo sustenta", manifestó.

Afirmó que la previsibilidad del ordenamiento jurídico permite reducir la incertidumbre y facilita la planificación a largo plazo, lo que, a su juicio, favorece las condiciones para el desarrollo de la actividad privada dentro de un marco institucional estable.

"Estamos conscientes de que el precedente favorece la coherencia y permite que ciudadanos, empresas, abogados y autoridades orienten su conducta con una expectativa razonable sobre la aplicación del derecho", indicó.

Estévez Lavandier aclaró que la existencia de precedentes no significa que la jurisprudencia deba permanecer estática, debido a que las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas pueden generar nuevos conflictos y desafíos jurídicos.

Importancia del precedente

"Ninguna sociedad permanece estática y ningún ordenamiento puede sustraerse a las transformaciones que imponen el tiempo, la tecnología o las nuevas realidades sociales", expresó.

La actividad fue organizada por la Revista Mercado y contó con la presencia de los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira; la secretaria del TC, Grace Ventura, además de directores del tribunal, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad jurídica.