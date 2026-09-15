Food for the Hungry designa a Lissette Dumit como nueva directora en RD

La organización de desarrollo humanitario y cooperación internacional Food for the Hungry (FH) designó a la abogada y especialista en desarrollo Lissette Dumit como su nueva directora en República Dominicana.

Dumit cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas como desarrollo comunitario, gobernanza democrática, creación de alianzas multisectoriales y gestión de proyectos orientados al impacto social.

Durante su trayectoria profesional, desempeñó funciones en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en República Dominicana y trabajó en empresas e instituciones del sector privado, entre ellas Verizon y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

También ocupó la vicepresidencia ejecutiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), desde donde participó en procesos de diálogo social y articulación entre el Gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil.

Su experiencia incluye la coordinación de equipos multidisciplinarios, creación de consensos, fortalecimiento de capacidades locales, seguridad ciudadana, prevención de la violencia y acceso a la justicia.

Dumit es licenciada en Derecho y tiene una maestría en Derecho Empresarial, además de formación de posgrado en comercio internacional, economía, negociación y gestión pública.

Al frente de FH República Dominicana, tendrá a su cargo la estrategia operacional y de articulación institucional de la organización, que tiene más de 45 años de trabajo en el país.

Impacto de Food for the Hungry

Actualmente, FH impacta a casi 100,000 personas, entre ellas unos 9,000 niños, en comunidades vulnerables de cuatro provincias mediante programas enfocados en resiliencia familiar, nutrición, seguridad hídrica y fortalecimiento de las capacidades locales.

La organización, de origen cristiano, señaló que la incorporación de Dumit busca fortalecer sus programas de erradicación de la pobreza extrema y acelerar procesos de transformación comunitaria sostenible.

Representantes de FH destacaron que su llegada refuerza el compromiso de la entidad de acompañar a los líderes comunitarios para que sean gestores de su propia transformación y desarrollo integral.