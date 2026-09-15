Proponen declarar el 11 de mayo Día de la Confraternidad Dominico-Mexicana en honor a Benito Juárez

La delegación de diputados y miembros de la delegación diplomática dominicana en México que presentó la propuesta. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una delegación de diputados dominicanos presentó en México una propuesta para declarar el 11 de mayo de cada año como Día de la Confraternidad Dominico-Mexicana, una fecha que recuerda uno de los primeros vínculos políticos documentados entre ambos países: la proclamación del presidente mexicano Benito Juárez como "Benemérito de la América" por el Congreso Nacional dominicano en 1867.

La iniciativa fue presentada por la diputada Carmen Leída Escarfuller Morel de Melo, presidenta del Grupo de Amistad República Dominicana-México, durante un encuentro con legisladores mexicanos realizado como parte de la agenda de diplomacia parlamentaria entre ambos países.

La elección del 11 de mayo tiene un antecedente histórico específico.

Ese día de 1867, el diputado dominicano Antonio Delfín Madrigal propuso ante el Congreso Nacional reconocer a Juárez por la resistencia mexicana frente a la intervención francesa y el Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo.

El acta de aquella sesión recoge que Madrigal planteó que República Dominicana podía tomar la iniciativa y ofrecer un reconocimiento que sirviera de referencia a otras repúblicas americanas.

La Cámara dominicana aprobó entonces proclamar a Juárez "Benemérito de la América".

Documentos históricos publicados por la Cámara de Diputados de México y el Instituto Nacional para el Federalismo confirman que la decisión fue adoptada el 11 de mayo de 1867, cuando todavía se desarrollaba el proceso que conduciría al restablecimiento definitivo de la República mexicana.

El acontecimiento ocurrió 21 años antes de que República Dominicana y México establecieran formalmente relaciones diplomáticas en 1888.

Los primeros contactos consulares se habían producido en 1886 y posteriormente ambos países firmaron un Tratado de Paz, Amistad y Comercio el 29 de marzo de 1890, de acuerdo con la historia oficial de la Embajada dominicana en México.

La propuesta legislativa plantea institucionalizar esa fecha mediante actividades culturales, educativas y académicas coordinadas entre organismos dominicanos, la Embajada de México en Santo Domingo y los grupos parlamentarios de amistad.

La iniciativa contempla publicaciones, encuentros académicos y programas destinados a divulgar la historia compartida entre ambos países.

Reunión en Congreso mexicano

La delegación dominicana estuvo encabezada por Escarfuller e integrada por los diputados Juan Carlos Echavarría, Valerio Leonardo, Hermes Evangelina José Méndez, Adelis Olivares y Miguel Espinal.

Por México participaron Hugo Gutiérrez Arroyo, presidente del Grupo de Amistad México-República Dominicana, Cristal Pelayo Rodríguez, directora general de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, y otros integrantes del Congreso mexicano.

También participó el embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz Santana, acompañado por el consejero Orlando Rodríguez y el primer secretario Carlos Rojas.

Las delegaciones abordaron temas legislativos, económicos, migratorios, turísticos, educativos y culturales.

La presentación en el Congreso mexicano ocurre después de que República Dominicana entregara recientemente en Ciudad de México un busto de Antonio Delfín Madrigal, el legislador que promovió el reconocimiento de Juárez en 1867.

El monumento fue presentado en Coyoacán y está previsto que sea instalado de manera permanente en una rotonda ubicada en una vía que lleva el nombre del legislador dominicano.

Durante esa actividad, Escarfuller ya había anunciado que presentaría la propuesta para convertir el 11 de mayo en una conmemoración oficial de las relaciones entre ambos países.

Relación comercial

La agenda parlamentaria se desarrolla además en momentos en que los dos gobiernos han planteado ampliar los vínculos económicos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha identificado a República Dominicana como el principal socio comercial de México en el Caribe y uno de los principales destinos regionales de inversión mexicana en manufactura, turismo, agroindustria, telecomunicaciones y construcción.

Datos de la Secretaría de Economía de México muestran que en julio de 2026 las exportaciones mexicanas hacia República Dominicana alcanzaron 83.5 millones de dólares, mientras las importaciones procedentes del mercado dominicano fueron de 32.2 millones de dólares.

México registró ese mes un superávit comercial bilateral de 51.3 millones de dólares.

Entre enero y el período disponible de 2026, Data México registra 477 millones de dólares en exportaciones mexicanas hacia República Dominicana y 146 millones de dólares en compras de productos dominicanos.

En agosto, el canciller dominicano Roberto Álvarez planteó que la capacidad industrial de México y la plataforma manufacturera y logística de República Dominicana ofrecen posibilidades de ampliar el comercio y las inversiones bilaterales.

La Cepal publicó este mes un estudio sobre las oportunidades de comercio e inversión entre México, Centroamérica y República Dominicana en el contexto de la relocalización de cadenas productivas y la búsqueda de nuevos mercados.

La propuesta del Día de la Confraternidad Dominico-Mexicana deberá agotar ahora el procedimiento legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados dominicana antes de convertirse en una conmemoración oficial.