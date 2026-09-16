Presidente Abinader dice que RD negocia con EE. UU. sobre decreto que protege producción de arroz

Luis Abinader conversa con periodistas durante su jornada de trabajo en Santiago, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la gobernadora Rosa Santos. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader informó este miércoles que República Dominicana mantiene negociaciones con Estados Unidos ante la solicitud de ese país de derogar el decreto que establece medidas de salvaguarda para la producción nacional de arroz.

Al ser cuestionado sobre la posición del Gobierno dominicano frente al pedido estadounidense, el mandatario indicó que las conversaciones se desarrollan tomando como referencia las condiciones establecidas en el tratado de libre comercio entre ambas naciones.

"Estamos negociando con Estados Unidos", declaró el mandatario durante una conversación con periodistas en Santiago.

Abinader sostuvo que la posición dominicana es que se cumpla lo acordado en el tratado, que contempla el intercambio comercial bajo un esquema de cero aranceles.

"Lo que nosotros tenemos es que ponernos con Estados Unidos con el tratado de libre comercio, que es cero arancel. Eso fue lo que firmamos y eso es lo que estamos negociando", explicó.

Posición del Gobierno

El mandatario no ofreció detalles sobre el contenido de las conversaciones ni precisó si existe algún acuerdo sobre la permanencia, modificación o derogación del decreto que protege la producción nacional de arroz.

La declaración se produjo durante el tercer día de la agenda de trabajo de Luis Abinader en Santiago y otras provincias del Cibao, desde donde el Gobierno ha desarrollado reuniones con funcionarios y representantes de distintos sectores.