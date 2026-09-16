Investigan agresión a dos agentes penitenciarios en cárcel de Anamuya en Higüey

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó en la tarde de este miércoles que investiga el incidente ocurrido hoy en el Centro de Corrección y Rehabilitación XIV Anamuya, Higüey, provincia La Altagracia, en el que dos agentes penitenciarios fueron atacados con una tijera por un privado de libertad, para determinar las causas de la agresión y establecer las sanciones de lugar.

De acuerdo con las autoridades, los agentes agredidos fueron el supervisor de servicio, Rafael Guerrero, y el subdirector de Seguridad,Alfredo Eusebio Zorrilla. Mientras que el preso preventivo señalado por Dirección de Prisiones como el agresor es Jorge Luís Jiménez Vásquez (alias Jaici).

La institución indicó, a través de una nota de prensa, que el informe preliminar del caso indica que los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) se encontraban en ronda de supervisión previo a un juego de softball que se celebraría entre privados de libertad, cuando Jiménez Vásquez, saliendo del pasillo de acceso al play con la tijera partida en dos (un pedazo en cada mano), "sin mediar palabra" agredió a los agentes.

El primero en ser agredido fue Rafael Guerrero, a quien le propinó una estocada en la parte inferior del estómago. Posteriormente, procedió a atacar a Eusebio Zorrilla, quien se encontraba de espaldas, logrando herirlo en el brazo y el costado izquierdo, según precisa el informe.

"El privado de libertad intentó atacar, además, al supervisor VTP Eduard Tolentino y al encargado VTP Ángel Lorenzo, pero ambos lograron evitar la agresión", detalla la nota.

Luego de la agresión, Jiménez Vásquez se atrincheró en los pasillos que dan acceso a los pabellones C y D, donde fue neutralizado por los agentes de seguridad.

Estado de los heridos

DGSPC indicó que, producto de un forcejeo que se produjo al momento de neutralizarlo, el recluso resultó con una herida en la cabeza y una posible fractura en la muñeca derecha, por lo que fue trasladado a un centro de salud donde recibe asistencia médica.

En tanto, los agentes penitenciarios heridos fueron llevados a un centro de salud e intervenidos quirúrgicamente. Rafael Guerrero presenta lesiones en el intestino delgado, colon y estómago, por lo que permanecerá en la unidad de cuidados intensivos para fines de observación.

El subdirector Alfredo Zorrilla presenta una lesión en una parte del estómago y en el esternón, sin que estas revistan gravedad, así como una lesión en el brazo que afecta músculo y piel. Ambos agentes se encuentran estables.

Jorge Luís Jiménez Vásquez (alias Jaici) se encuentra acusado de violar los artículos 379 y 384 del Código Penal, y está alojado en el centro penitenciario desde hace un año y dos meses.

Los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, están relacionados con delitos contra la propiedad, particularmente el robo y circunstancias vinculadas a su comisión, así como la pena que se impone a quien comete el ílicito.