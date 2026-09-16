En trincheras extranjeras: dominicano se une al Ejército ruso para combatir en guerra contra Ucrania

Juan Carlos Ávila Espaillat, dominicano que ha publicado videos de experiencia combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. ( CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR JUAN CARLOS ÁVILA EN SU INSTAGRAM )

"Dondequiera hay un dominicano", es una frase que se escucha con frecuencia. Por lo general, los dominicanos que emigran buscan mejores oportunidades y progreso para sus familiares en distintos países del mundo. Sin embargo, no es común que uno abandone el país para integrarse a un ejército extranjero y combatir en una guerra. Juan Carlos Ávila Espaillat se ha hecho viral en los últimos días tras enrolarse en el Ejército ruso y, según sus publicaciones más recientes, participa en la guerra entre Rusia y Ucrania.

O al menos esto es lo que afirma desde su cuenta de Instagram, donde el hombre comparte parte de sus vivencias como combatiente en el mayor conflicto convencional en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

El primer video de su estadía en Rusia que aparece en su cuenta data del 14 de agosto de 2026. Hasta el momento no ha sido posible confirmar si ese fue su primer día en ese país, pero el contenido podría corresponder a los primeros días de su permanencia allí, antes de que comenzara a aparecer con indumentaria militar.

El primer metraje en el que aparece con ropa militar data del 26 de agosto. En este se puede observar a Ávila Espaillat comiendo una manzana en un área boscosa.

En el perfil, que ha cobrado popularidad en los últimos días luego de que varios medios de comunicación se hicieran eco de su caso, se pueden observar fotografías del dominicano posando con diversos fusiles, entre ellos una AKM, una versión modernizada de la AK-47, y una AK-74, ambos modelos desarrollados durante la época soviética.

"Rescate exitoso"

El video que más ha llamado la atención y que ha sido compartido en redes sociales data del 12 de septiembre. En este, Ávila Espaillat narra lo que describe como un "rescate exitoso".

El dominicano afirma que él y sus compañeros tenían que rescatar a tres de sus soldados, pero solo pudieron salvar a uno, debido a que los otros dos habían sido "eliminados" por el bando contrario. También asegura que durante la operación tuvieron que "eliminar" a cinco combatientes del otro bando.

"Rescate exitoso, cansado, pero rescate exitoso. Vargas y yo somos el final, tuvimos dos bajas confirmadas de los tres que fuimos a rescatar y tuvimos que eliminar los cinco enemigos", aseguró Ávila Espaillat en el video.

De acuerdo con el relato del dominicano, las "dos bajas" correspondían a dos de los tres soldados que habían acudido a rescatar, mientras que el tercero fue salvado.

Diario Libre no ha podido verificar de manera independiente las afirmaciones sobre las bajas ni las circunstancias descritas por Ávila Espaillat en el video.

También afirmó que durante el enfrentamiento uno de los combatientes ucranianos se suicidó porque, según dijo, "no aguantó la presión".

Último video

Hasta el momento, el último contenido compartido directamente desde la cuenta de Ávila Espaillat data del 13 de septiembre, hace tres días. En este se observa al dominicano ensamblando un fusil que tenía desarmado, mientras un compañero que asegura ser colombiano, graba el video y lo reta a comprobar si es capaz de volver a armar el arma.

Al verificar la cuenta de Ávila Espaillat, Diario Libre pudo identificar el perfil del colombiano que aparece grabándolo. Se trata de Camilo Vargas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/03ef66e6-fce2-4b0f-91f7-c071767406c0-2134c0c3.jpg Captura de video que muestra al dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat junto a un compañero. (INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT)

En el perfil de Vargas hay otro video en el que se observa al Ávila Espaillat "descansando en un monte", según describe el propio quisqueyano, mientras fuma un cigarrillo y asegura que ambos esperan confirmación para realizar un "asalto de trinchera".

"Descansando en el monte mientras esperamos confirmación para realizar un asalto de trinchera. Tenemos que rescatar tres de los nuestros que ahora los tiene como rehenes cinco del bando contrario", explicó Espaillat mientras expulsaba el humo del cigarrillo.

El dominicano también comentó que tendrían que "fusilar a cinco personas", a menos que estas decidieran entregarse, y afirmó que ellos "no quieren matar a nadie".

"Ellos andan igual que nosotros buscando un futuro. Pero si encontramos a alguno de nuestros compañeros malheridos, los vamos a mandar con papá Dios", dijo.

La aparición de Vargas permite identificar una segunda cuenta vinculada audiovisualmente con Ávila Espaillat. Sin embargo, los videos publicados por ambos perfiles no permiten comprobar de manera independiente las operaciones militares que describen ni las bajas que aseguran haber provocado.

El 14 de septiembre, Camilo Vargas publicó un video en el que se le observa junto a un grupo de hombres dentro de un vehículo en dirección desconocida. Ávila Espaillat no aparece en ese material.

Hasta el momento de la redacción de este reportaje, Diario Libre no ha podido establecer contacto con Ávila Espaillat ni con Camilo Vargas. Por ello, no ha sido posible conocer directamente su versión de la historia, confirmar las circunstancias bajo las cuales se incorporó al Ejército ruso ni establecer cuál es su situación actual.

Según se pudo constatar en su perfil de Facebook, Juan Carlos Ávila Espaillat es nativo de Higuey, está casado y tiene una hija menor de 10 años.

Hasta el momento, no se ha establecido si hay más dominicanos en las filas rusas.