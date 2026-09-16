Gobierno inicia pasos para instalar puertos secos en cuatro provincias fronterizas

Reunión encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, para poner en marcha el proyecto de puertos secos. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El Gobierno comenzó a definir los pasos para instalar puertos secos en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, una iniciativa con la que busca modernizar la frontera, fortalecer su competitividad y aprovechar su potencial económico y logístico.

El proceso arrancó este martes con una reunión encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito-Bisonó, quien destacó que el proyecto trasciende la construcción de infraestructura, ya que requiere una actuación integral del Estado para facilitar el comercio, el control aduanero, la seguridad fronteriza, la inversión, la logística y la política exterior.

"Aquí la diplomacia económica se convierte en una herramienta concreta al servicio del interés nacional. Nos corresponde crear los canales de interlocución que permitan avanzar técnicamente, procurando soluciones que favorezcan el comercio y preserven siempre la soberanía, la seguridad y los intereses de la República Dominicana", subrayó el canciller a través de un comunicado.

En ese sentido, propuso que el corredor Comendador-Belladère sirva como proyecto piloto para generar experiencias y aprendizajes que posteriormente puedan ser aprovechados en otros puntos de la frontera.

Una iniciativa de Estado

El presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de puertos secos en la zona fronteriza, mediante el Decreto 166-26, publicado el 16 de marzo de 2026.

Según la disposición, estas instalaciones logísticas terrestres operarán bajo los procedimientos correspondientes a las zonas primarias aduaneras. Además, permitirán agilizar las operaciones de comercio exterior y contribuirán al objetivo estratégico de consolidar a la República Dominicana como un hub logístico regional.

El decreto también contempla que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en colaboración con la Dirección General de Aduanas, identifique, negocie y acuerde con sus homólogos haitianos las zonas fronterizas de impacto estratégico para el comercio internacional.

En la reunión participaron funcionarios de varias instituciones vinculadas al comercio, las aduanas, la inversión, la logística y la seguridad fronteriza, además de representantes del sector privado.