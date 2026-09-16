¿Cómo reclutan a extranjeros para la guerra entre Rusia y Ucrania?

Fotografía de Archivo que muestra el ataque con drones a una refinería en Rusia. ( EFE )

Antes de que saliera a la luz la noticia de Juan Carlos Ávila Espaillat, el dominicano que combate en la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzaron a aparecerme con cierta frecuencia en Instagram anuncios sobre supuestos trabajos en Rusia. Algunos hablaban directamente de "reclutamiento" para las fuerzas armadas de ese país.

Al principio simplemente los ignoraba y continuaba desplazándome por la red social. Sin embargo, los anuncios continuaron apareciendo y la curiosidad pudo más, por lo que decidí contactar a uno de los anunciantes para conocer qué había detrás de la oferta.

Una vez seleccioné la opción para comunicarme por WhatsApp, lo primero que llamó mi atención fue que el número de teléfono utilizaba el prefijo +7. Tras consultar el código telefónico, pude confirmar que este corresponde a Rusia y Kazajistán.

El nombre utilizado por la cuenta era "Nilo Travel Agency". Al buscar información sobre este nombre en internet, el único perfil que pude localizar fue una cuenta de Facebook con 22 seguidores, cuya descripción la presenta como una agencia de turismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/c9a65f87-eaa1-43bd-a1bd-5b61b37ae85b-a2a51a3b.jpg El dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat ha subido videos a sus redes sociales en donde dice que está combatiendo en Rusia. (TOMADA DEL INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT)

Las pocas publicaciones disponibles incluyen la fotografía de un joven que aparenta haber sido generada mediante inteligencia artificial, una imagen de portada con un atardecer sobre el río Nilo y las pirámides de fondo, además de un video de aproximadamente 28 segundos en el que aparecen soldados realizando operaciones militares.

Sin embargo, cuando recibí respuesta a través de WhatsApp, la conversación no se centró en servicios turísticos. Desde el primer momento, el interlocutor habló de procesos de reclutamiento para las fuerzas armadas rusas.

"Brindamos apoyo y acompañamiento a personas interesadas en presentarse a procesos de reclutamiento internacionales", explicó.

Según la información suministrada durante la conversación, las evaluaciones y decisiones de selección serían realizadas exclusivamente por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa o por el contratista final autorizado, quienes recibirían y evaluarían personalmente a cada postulante en territorio ruso.

La función de la agencia, de acuerdo con sus propias palabras, consiste en proporcionar asistencia logística, administrativa y de coordinación durante las distintas etapas previas al proceso de selección.

"Dependiendo de cada caso y previa aprobación, nuestra agencia puede gestionar y asumir directamente gastos relacionados con:

Traslados nacionales hacia el aeropuerto de salida internacional.

Pasajes aéreos internacionales .

. Tasas e impuestos aeroportuarios.

Reservas de alojamiento requeridas durante el viaje".





Requisitos para ser reclutado

Las personas interesadas en trasladarse a Rusia para participar en actividades de carácter militar, según la información proporcionada por el contacto, deben cumplir una serie de requisitos y someterse a un proceso de evaluación antes de ser aceptadas.

Entre las condiciones básicas mencionadas figura tener entre 18 y 63 años, contar con un pasaporte vigente y no padecer enfermedades graves incompatibles con el servicio ni trastornos mentales severos. Además, el proceso requiere disposición voluntaria para viajar y participar en las distintas etapas de evaluación.

Entre los documentos recomendados se encuentran el pasaporte vigente, documento de identidad y certificado de nacimiento. Cuando corresponda, también pueden presentarse certificados de matrimonio e hijos, licencias, certificados técnicos u otros documentos que acrediten formación especializada.

El proceso

De acuerdo con la información suministrada, el procedimiento contempla inicialmente la coordinación del viaje y la preparación del traslado hacia la Federación Rusa.

Una vez en territorio ruso, los postulantes serían sometidos a una revisión de antecedentes y documentos, seguida de evaluaciones médica y psicológica, además de una entrevista.

La decisión final correspondería a las autoridades competentes. En caso de aprobación, la persona seleccionada firmaría directamente un contrato con el contratante en territorio ruso.

Condiciones económicas

Según la información proporcionada durante la conversación, las personas seleccionadas podrían recibir un pago inicial por la firma del contrato y una remuneración mensual.

También se mencionan cobertura médica, así como beneficios e indemnizaciones establecidos por la normativa y por las condiciones del contrato aplicable.

Los montos, condiciones y beneficios definitivos, sin embargo, serían determinados exclusivamente por las autoridades y entidades contratantes correspondientes.

Gastos de viaje

En los casos previamente aprobados, Nilo Travel Agency señala que puede gestionar directamente la compra de pasajes y otros servicios necesarios para el traslado.

La agencia precisa que no entrega dinero en efectivo, no realiza transferencias a cuentas personales ni proporciona fondos para alimentación o gastos personales.

Los pagos realizados por la empresa, según la información suministrada, se efectuarían directamente a aerolíneas, hoteles u otros proveedores autorizados.

Los postulantes, por su parte, deben disponer de recursos propios para cubrir alimentación, transporte local y otros gastos personales durante el viaje.

Participación voluntaria y riesgos

La participación en el proceso es presentada como voluntaria y la aprobación final dependería de las autoridades competentes.

La información suministrada también advierte que la incorporación puede implicar riesgos asociados a actividades de carácter militar, por lo que recomienda a los interesados conversar la decisión con sus familiares y personas cercanas antes de continuar con el proceso.

Al resumir las condiciones, el interlocutor de la agencia escribió:

"Resumiendo, usted firma un contrato de un año con las Fuerzas Armadas de Rusia; usted recibe un salario mensual de 3,000 dólares; usted recibe un pasaje electrónico pagado en su celular; usted es acreedor a la ciudadanía rusa".

La conversación terminó con un formulario que el postulante —en este caso, yo— debía completar. En este se solicitaban diversos datos personales, se reiteraba que el proceso era voluntario y se explicaba que quien lo completara estaba aceptando las condiciones.

Al final aparecía un recuadro con la opción: "Sí, acepto".

"Cuando termines el formulario, simplemente responde:

´Formulario completado' y nos pondremos en contacto contigo para programar la entrevista".

El proceso no continuó más allá de ese punto, ya que no completé el formulario.

La conversación permitió documentar cómo un anuncio que inicialmente se presentaba como una "oferta de trabajo en Rusia" condujo, tras establecer contacto por WhatsApp, a una propuesta relacionada con el proceso de incorporación a las fuerzas armadas de ese país.

Diario Libre no ha podido determinar si Nilo Travel Agency mantiene algún vínculo oficial con el Gobierno ruso, el Ministerio de Defensa de ese país o alguno de sus contratistas autorizados. Tampoco ha podido verificar de manera independiente las condiciones económicas, los requisitos y los beneficios descritos por el interlocutor.

Latinoamericanos en la guerra

El caso del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat se suma a otros de latinoamericanos reclutados para combatir en rusa. En julio pasado el Gobierno de Panamá confirmó que ciudadanos de ese país habían sido reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania, y lamentó dicha participación, que hasta ese momento dejaba un panameño fallecido.

La cancillería de Panamá dijo que investigaba la presencia de connacionales en el conflicto, tras denuncias de familiares que aseguraban que sus seres queridos habían sido enrolados "bajo engaños".

En los campos de batalla también hay colombianos. El medio El Espectador de ese país suramericano documentó la situación en un reportaje en el que dice que cientos de ciudadanos fueron reclutados para combatir tanto en el bando ruso como ucraniano.

En ambos países denunciaron que fueron captados bajo "falsas promesas".

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS