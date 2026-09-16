Incendio afecta una mueblería en Santiago

Bomberos mientras trabajan para sofocar el incendio registrado en el segundo nivel de un local comercial. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un incendio afectó este miércoles una mueblería ubicada en el segundo nivel de un local comercial en el sector Gurabito, en Santiago. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas como consecuencia del siniestro.

El fuego provocó daños importantes en el establecimiento, que quedó afectado en aproximadamente un 80 %.

El negocio funcionaba en la segunda planta del local comercial, mientras que el primer nivel no sufrió daños por el incendio.

Respuesta de bomberos

Ante la magnitud del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó cinco camiones bomba y cuatro camiones surtidores para combatir las llamas y realizar las labores de enfriamiento de la estructura.

Testimonios y origen

Testigos relataron que las llamas generaron una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Las autoridades aún no han establecido qué provocó el fuego.

El Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Santiago realizará el levantamiento para determinar el origen del siniestro.

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