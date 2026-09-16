Intrant aclara que fiscalización digital no contempla aplicar fotomultas y explica cómo funcionará

El sistema mantendrá el carácter presencial de la fiscalización. ( CEDIDA POR LA DIGESETT )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aclaró que el proceso de fiscalización digital que desarrolla la institución no corresponde a un sistema de fotomultas, sino a una herramienta tecnológica destinada a modernizar el proceso de levantamiento y registro de infracciones de tránsito que realizan los agentes de fiscalización.

El director ejecutivo del Intrant, Juan Manuel Méndez, explicó que el nuevo mecanismo permitirá sustituir progresivamente los tradicionales talonarios físicos utilizados por los agentes por dispositivos electrónicos, con los cuales podrán consultar y registrar información de manera más precisa y eficiente.

"La fiscalización digital no es lo mismo que la fotomulta. Yo no he hablado de fotomulta", puntualizó Méndez al referirse a las informaciones y comentarios surgidos en torno a la iniciativa.

¿En qué consistirá la fiscalización digital?

El sistema mantendrá el carácter presencial de la fiscalización. El agente continuará realizando la labor de supervisión en las vías y, cuando determine que corresponde una infracción, utilizará el dispositivo electrónico para consultar los datos y completar el registro.

Entre las funcionalidades contempladas se encuentra la posibilidad de verificar información relacionada con elementos como la placa del vehículo, el marbete y la licencia de conducir, lo que permitirá al agente disponer de datos asociados al conductor y al vehículo durante el proceso de fiscalización.

La herramienta busca, además, reducir errores que pueden producirse con los formularios escritos manualmente, particularmente cuando la información consignada resulta difícil de interpretar o contiene datos incorrectos.

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"Es básicamente sustituir el talonario que tienen los Digesett de estar emitiendo multas, que a veces, con letras que ni ellos mismos entienden, por una tablet o un dispositivo", explicó Méndez, conforme a una nota de prensa suministrada por la entidad.

No se trata de una cámara que genera multas automáticamente

El Intrant precisó que el sistema que actualmente se plantea no consiste en instalar cámaras para identificar infracciones y generar multas de manera automática.

En una fotomulta, la detección de determinadas infracciones se realiza mediante sistemas automatizados de captación de imágenes, mientras que la fiscalización digital planteada por el Intrant conserva la intervención del agente.

"No es que le vamos a tirar una foto. Estábamos hablando de fotomulta; yo no he hablado de fotomulta. Es otra cosa", reiteró el director ejecutivo.

Méndez explicó que un eventual sistema de fotomultas requeriría un proceso distinto y el desarrollo de infraestructura tecnológica, incluida la relacionada con las redes semafóricas, antes de considerar su aplicación.

Más precisión en las infracciones La digitalización del proceso permitirá disminuir las dificultades asociadas al uso de talonarios físicos y facilitar el manejo de la información generada durante las fiscalizaciones.El propósito es que los datos de la infracción sean registrados de forma más clara y precisa, reduciendo la posibilidad de errores de transcripción o interpretación y facilitando posteriormente la consulta de la información.De esta manera, el sistema busca contribuir a una fiscalización más organizada y eficiente, al tiempo que facilita la labor de los agentes y mejora la gestión de las infracciones.

Fiscalización para hacer cumplir la ley

El director ejecutivo del Intrant enfatizó que la función de fiscalización de las autoridades no debe entenderse únicamente desde la perspectiva de la recaudación de recursos por concepto de multas.

"El rol de la autoridad no es fiscalizar solamente para recibir el tema de los recursos; es simplemente para que se vaya cumpliendo la ley", afirmó.

En ese sentido, señaló que la incorporación de herramientas tecnológicas forma parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir al orden y la seguridad vial.

Parte de la modernización del sistema de tránsito

La fiscalización digital se enmarca en los procesos de modernización que impulsa el Intrant para fortalecer la aplicación de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La institución procura incorporar herramientas que permitan mejorar la gestión de los procesos de tránsito, facilitar el trabajo de los agentes y contar con información más precisa para el seguimiento de las infracciones.

El Intrant reiteró que fiscalización digital y fotomulta son mecanismos diferentes y que la herramienta actualmente planteada corresponde a la digitalización del proceso que realizan los agentes en las vías, mediante dispositivos electrónicos que sustituyen el uso de los talonarios físicos.

La institución continuará trabajando en la definición y modernización de los procesos tecnológicos necesarios para fortalecer la fiscalización y ofrecer mayores niveles de precisión, eficiencia y transparencia en la gestión de las infracciones de tránsito.