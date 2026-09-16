Madre de Brianna Genao reclama respuestas a las autoridades sobre el paradero de su hija

Brianna Genao permanece desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA FAMILIA )

Yessica González, madre de la niña Brianna Genao, volvió a reclamar respuestas a las autoridades sobre las investigaciones para determinar el paradero de su hija, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad rural Barrero, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

González hizo el reclamo a través de su red social Instagram, cuya plataforma se ha mantenido utilizada para mantener activo el caso y llamar la atención sobre la desaparición de la menor.

"Yo hago este video para hacerle un llamado a las autoridades, ya que ellos no me responden, no dicen nada", expresó la madre en la publicación.

Cuestiona la falta de información que, según afirma, recibe de los investigadores.

La mujer sostuvo que desde que concluyeron las labores de búsqueda en Puerto Plata ha tenido dificultades para obtener información sobre el proceso.

Investigación y traslado

Indicó que algunas personas le han comunicado que el caso fue trasladado a Santo Domingo, pero aseguró que no le han proporcionado un contacto directo que pueda ofrecerle detalles sobre las investigaciones.

Recursos de búsqueda

Durante las primeras semanas de búsqueda fueron desplegados amplios recursos para tratar de localizar a la niña, incluidos cientos de rescatistas, unidades caninas y otros equipos. En las labores también participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

González pidió a las autoridades que le informen sobre cualquier avance relacionado con la investigación.

Brianna Genao desapareció el 31 de diciembre de 2025, cuando tenía tres años, en circunstancias que todavía son objeto de investigación. Desde entonces, sus familiares mantienen el reclamo de que continúa la búsqueda hasta establecer su paradero.