Madre de joven muerto en Palmarito contradice versión policial y pide investigar actuación de Dicrim

Willi David Gómez Batista, de 26 años. ( FOTO CEDIDA POR LA FAMILIA DEL OCCISO )

La muerte de Willi David Gómez Batista, alias "Willi Piñe", de 26 años, durante una intervención del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el sector Palmarito, en la provincia Barahona, abrió este miércoles dos versiones contrapuestas sobre las circunstancias del hecho. La Policía Nacional afirma que el joven enfrentó a tiros a los agentes, mientras su madre rechaza esa versión y reclama al Ministerio Público una investigación exhaustiva.

Yaneiry Batista, madre del fallecido, aseguró que su hijo no estaba prófugo ni portaba un arma de fuego al momento de la intervención y denunció que presuntamente recibió 14 disparos, varios de ellos por la espalda.

La mujer sostuvo que Gómez Batista se encontraba sentado junto a otras dos personas en Los Callejones de Palmarito, cuando llegó la patrulla policial. Según su relato, su hijo habría llegado al lugar luego de que un supuesto amigo le pidiera que lo esperara allí.

Batista afirmó además que su hijo habría pedido de rodillas que no lo mataran. Dijo contar con elementos que, según ella, demostrarían que recibió los disparos por la espalda, por lo que hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue la actuación de los agentes.

"Mi hijo no tenía problemas con la Policía y me lo mataron", expresó la mujer entre lágrimas, al insistir en que recientemente había sido detenido durante una redada, pero puesto en libertad poco tiempo después.

La versión policial

La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informó, en cambio, que Gómez Batista era requerido por su presunta vinculación con varios hechos delictivos y que figuraba en los registros policiales con antecedentes.

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, agentes del DICRIM acudieron al lugar para localizarlo y apresarlo, pero al percatarse de la presencia policial habría intentado escapar y realizado varios disparos contra los agentes.

La Policía sostiene que sus miembros repelieron la supuesta agresión, resultando Gómez Batista herido. Posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

Según el reporte oficial, en el lugar fue ocupada una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, que presuntamente habría sido utilizada contra los agentes, además de 13 gramos de distintas sustancias narcóticas, dos balanzas y dinero en efectivo.

Las autoridades también informaron que investigan a dos personas identificadas como Sebastiano y Yomar, quienes permanecen prófugos y presuntamente habrían enfrentado a tiros a miembros del DICRIM la noche anterior en Villa Central.

La Policía exhortó a ambos hombres a entregarse y señaló que las investigaciones continúan junto al Ministerio Público para determinar las circunstancias del caso.

El cadáver de Gómez Batista fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Azua, para los procedimientos correspondientes y luego comenzó su velatorio en su residencia de Palmarito.