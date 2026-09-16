OGTIC presenta nueva norma para fortalecer la gestión de redes sociales del Gobierno

El director general de la OGTIC, Edgar Batista, destacó que la transformación digital del Estado no solo implica incorporar nuevas tecnologías, sino también mejorar la forma en que las instituciones públicas se comunican e interactúan con los ciudadanos ( FOTO CEDIDA POR LA OGTIC )

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) presentó este miércoles la NORTIC E1 2026, una actualización de la norma que establece los lineamientos para la gestión de los medios sociales de las instituciones públicas.

La nueva normativa busca fortalecer la comunicación digital del Estado y establecer criterios para una gestión más organizada de las plataformas sociales, consideradas hoy uno de los principales canales de interacción entre el Gobierno y la ciudadanía.

La presentación se realizó durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, influencers y responsables de comunicación digital de distintas instituciones gubernamentales, como parte de las actividades por el 22 aniversario de OGTIC.

Durante la actividad, el director general de la institución, Edgar Batista, destacó que la transformación digital del Estado no solo implica incorporar nuevas tecnologías, sino también mejorar la forma en que las instituciones públicas se comunican e interactúan con los ciudadanos.

"Esta actualización forma parte del marco de Normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) impulsado por OGTIC, para estandarizar procesos y fortalecer las capacidades digitales de las instituciones públicas", señaló Batista. Te puede interesar La Ogtic pondrá en marcha un programa de capacitación en inteligencia artificial para periodistas

Una nueva etapa para la comunicación pública

La NORTIC E1 2026 corresponde a la cuarta edición de esta normativa y plantea nuevos lineamientos para la administración institucional de los medios sociales.

La explicación de los principales cambios estuvo a cargo de Reyson Lizardo, director de Transformación Digital Gubernamental de OGTIC, quien detalló el alcance de la actualización y su aplicación en las instituciones del Estado.

Batista también resaltó la evolución que ha experimentado el Estado dominicano en materia de transformación digital durante los últimos años y el papel que actualmente desempeña el país en la agenda regional de gobierno digital.

En ese contexto, destacó que República Dominicana ocupa en 2026 la Presidencia y es sede de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), lo que coloca al país en un escenario de mayor participación regional en materia de transformación digital gubernamental.

La presentación de la NORTIC E1 2026 forma parte de los esfuerzos de OGTIC para continuar estandarizando procesos y fortaleciendo las capacidades digitales de las instituciones públicas.