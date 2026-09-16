Intrant conforma equipo para la eventual Inspección Técnica Vehicular

Desde hace años que se habla de la inspección vehicular conocida antes como La Revista. ( DIARIO LIOBRE/ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) conformó un equipo técnico para evaluar las alternativas que permitan iniciar la Inspección Técnica Vehicular (ITV), proceso que debió comenzar entre junio y agosto pasado con la convocatoria a licitación para contratar las empresas que se encargarán del proceso.

A solicitud de Diario Libre, la institución informó que entre las opciones que analiza está la incorporación de talleres locales certificados, bajo los procedimientos establecidos en la legislación de contrataciones públicas.

El equipo determinará cuáles vehículos reúnen las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para circular.

La Inspección deberá comprobar aspectos como el estado mecánico de los vehículos, sus componentes de seguridad y las emisiones contaminantes. Los que superen la evaluación recibirán un marbete que será exigible para la renovación de la placa, mientras que aquellos que no cumplan deberán ser reparados y volver a someterse a la inspección.

El proyecto que se ha venido estructurando contempla una participación importante del sector privado. La propuesta presentada por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) contempla una inversión privada estimada entre 80 y 88 millones de dólares para construir y equipar los centros de inspección en el territorio nacional.

El país sería dividido en dos lotes y las empresas seleccionadas construirían alrededor de 15 centros cada una. La promesa oficial es que el proceso de licitación avance y que, después de adjudicado el contrato, las empresas dispongan de entre 18 y 24 meses para construir los centros.

De cumplirse ese cronograma, las primeras inspecciones podrían comenzar entre 2028 y 2029.

Otra propuesta

El consultor y asesor del sector asegurador Osiris Mota propuso que las compañías de seguros tengan una participación activa en la inspección técnica vehicular, como una alternativa para reducir los accidentes de tránsito y evitar que vehículos en malas condiciones continúen circulando por las calles del país.

Mota considera que la inspección técnica debe convertirse en un mecanismo efectivo para determinar si un vehículo cuenta con las condiciones mínimas de seguridad antes de recibir autorización para circular.

Asegura que la Ley 63-17 establece la obligación de contar con seguro y revisión técnica vehicular para obtener el permiso de circulación.

Su propuesta es que las aseguradoras puedan realizar la revisión bajo parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mientras el organismo estatal mantiene la supervisión y certificación del proceso.

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Ante esta realidad, plantea aprovechar la experiencia que ya tienen las aseguradoras en la inspección de vehículos, especialmente porque estas compañías verifican las condiciones de las unidades antes de otorgar determinadas coberturas.

El especialista sostiene que actualmente existe una debilidad en la verificación de las condiciones mecánicas de los vehículos, situación que, a su juicio, contribuye al riesgo en las vías públicas.

Señala que se pueden observar camiones y otros vehículos circulando con problemas de luces, frenos y deterioro general, pese a contar con autorización para transitar.

Mota entiende que este modelo permitiría reducir los costos de implementación de la inspección técnica vehicular, debido a que las compañías de seguros ya cuentan con estructuras, personal y procesos de evaluación de vehículos.