Mocanos realizan velatorio simbólico frente a Edenorte en protesta por apagones y altas facturaciones

Los manifestantes llevaron un ataúd, coronas y arreglos florales durante la protesta, como símbolo de rechazo a la situación que afecta a familias y pequeños negocios. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un grupo de ciudadanos realizó este miércoles un velatorio simbólico frente a la oficina comercial de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) en Moca, en protesta por los prolongados apagones y el aumento de las facturas eléctricas.

Como parte de la manifestación, los participantes llevaron un ataúd, coronas y arreglos florales, con los que dijeron representar el rechazo de la población a la situación que, según denunciaron, afecta a familias, pequeños negocios y microempresarios.

Testimonios de usuarios

Juan Comprés, activista social de Moca, indicó que los apagones se prolongan diariamente por más de seis horas.

Señaló que algunos usuarios que anteriormente pagaban entre 500 y 1,000 pesos ahora reciben facturas de entre 5,000 y 8,000 pesos.

Dijo que en el caso de los empresarios que pagaban 10,000 y 12,000 pesos se ha elevado hasta en 40,000 pesos.

El activista indicó que la protesta busca llamar la atención de los ejecutivos de Edenorte para que conozcan el descontento de los usuarios y tomen medidas ante los problemas denunciados.

Juan Ortiz, otro de los manifestantes, también cuestionó los incrementos en las facturaciones.

Señaló que la situación ha provocado dificultades económicas a familias y pequeños comerciantes.

Asimismo, denunció que los apagones se han extendido durante largas jornadas.

Como ejemplo, dijo que durante la noche anterior hubo sectores que permanecieron entre cinco y seis horas sin servicio eléctrico.

Respuesta y seguridad

Los manifestantes señalaron que continuarán realizando actividades de protesta para reclamar soluciones.

Agentes de la Policía Nacional fueron apostados frente a la oficina comercial de la entidad para reforzar la seguridad en la zona.