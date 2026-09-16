Policía registra 12,272 agentes graduados desde 2021, mientras la FP calcula 9,801

De los policías graduados, hay 9,538 hombres y 2,734 mujeres. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Los registros de la Policía Nacional (PN) contabilizan 12,272 agentes graduados entre julio de 2021 y abril de 2026, una cifra superior a los 9,801 egresados utilizados por la Fuerza del Pueblo (FP) para cuestionar los resultados de la reforma policial.

Los datos los contiene un documento emitido el 17 de agosto de 2026 por el Instituto Policial de Educación Superior, que detalla las graduaciones realizadas durante ese período. Del total registrado, hay 9,538 hombres y 2,734 mujeres.

La cifra forma parte de los datos utilizados por Mu-Kien Sang, coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la PN, para explicar el proceso de formación y selección de los agentes.

Esta semana, la FP cuestionó que, cinco años después de que el Gobierno prometiera incorporar alrededor de 20,000 nuevos uniformados, el crecimiento neto de la institución fuera de 2,509 miembros. Su secretaria de Seguridad Ciudadana, Josefina Reynoso, calculó a partir de los 9,801 graduados y el crecimiento neto de 2,509 miembros un “indicador de permanencia neta aparente” de un 25.6 %.

Sin embargo, la propia Reynoso señaló que ese porcentaje no constituye una tasa definitiva de retención.

Agentes graduados

Durante 2021 se registraron dos actos de graduación en Hatillo que sumaron 1,895 graduados. En 2022, 901 nuevos agentes egresaron en una sola promoción en la misma sede.

Para 2023, la producción académica se mantuvo en un nivel similar, con 903 graduados. Ese año se incorporó por primera vez la extensión de San Pedro de Macorís, con 203 agentes, junto a dos promociones adicionales en Hatillo.

Para 2024, el número ascendió a 1,016 policías, impulsado por la entrada en operaciones del Campus Gaspar Hernández, con 769 egresados, a los que se agregaron 247 graduados de Hatillo.

El año 2025 concentró el mayor volumen, con 5,186 graduados. Hasta abril de 2026, la Escuela de Entrenamiento Policial registró 2,371 nuevos egresados: 1,098 femeninas en Hatillo y 1,273 masculinos en Gaspar Hernández.

Además, se mantienen 2,396 estudiantes en pasantía correspondientes a la promoción 149.

Proceso de selección

Sang sostiene que el número de graduados debe analizarse junto con el proceso de selección y depuración que se aplica para el ingreso a la institución.

La académica explica que de 6,000 solicitudes recibidas solo aceptaron a 1,821 personas debido a un proceso de selección que incluye análisis físicos, psicológicos y sociales, además de labores de inteligencia para detectar antecedentes delictivos.

“No es verdad que haya una gran deserción. Al contrario, es bajita, porque se hizo un buen proceso de selección”, asegura.

Al cuestionarla sobre la incidencia del programa en el número total de efectivos de la Policía, Sang indica que si no hay un aumento de manera masiva se debe a un proceso de depuración y renovación. Mientras ingresan nuevos policías, se sacan a otros, y también se jubiló a una cantidad considerable de agentes viejos.

Sobre la permanencia de los nuevos integrantes advierte que “entraron 1,821 en total ahora en este semestre y quedan 1,747. La retención es la deserción es muy bajita”.

Resultados de la reforma

Los estudiantes pasan por un período de seis meses internos. Después de este tiempo tienen tres meses de práctica supervisada y se gradúan una vez que concluyen esta etapa.

Luego egresan con una nueva formación fundamentada en el CITAP (Sistema Táctico Básico Policial), diseñado para enseñarles a manejar conflictos.

Sang asegura que de los 12,272 graduados, solo uno estuvo involucrado en actos delictivos, mientras que otros dos tuvieron inconvenientes por un arma que se disparó, pero no en un cuartel.

“Doy datos reales, yo no soy de partido ni de nada. Estoy en esto porque quiero ayudar a mi país”, puntualizó.

La funcionaria también comenta que se invirtió la distribución del personal. Antes, menos del 7 % de los policías patrullaba y la mayoría se encontraba en funciones administrativas. Ahora se aumentó el número de patrulleros en las calles, lo que explica que se vea más la “ruta azul”.

Otras cifras reportadas El Comisionado Ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, junto con la estructura que dirige el proceso dentro de la institución del orden público, presentó la semana pasada un informe sobre los hitos alcanzados desde el inicio del proceso hasta la fecha.“[Logramos] 11,001 jóvenes incorporados, de los cuales 2,734 son mujeres, siendo un hito importante en la inclusión de género; hemos logrado graduar 8,573; [fueron] aperturados 100 nuevos destacamentos; el aumento de 31 % de agentes en las calles bajo un nuevo modelo de servicio; más de 8,000 cámaras corporales y centros de monitoreo; 15 protocolos y nuevo informe”, afirmó el comisionado para la Reforma, general Luis García.