×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tendido eléctrico San Pedro de Macorís
tendido eléctrico San Pedro de Macorís

Tendido eléctrico de alta tensión pone en peligro a residentes de Placer Bonito en SPM

La situación se agrava con las lluvias, aumentando el riesgo de accidentes en la comunidad

    Expandir imagen
    Tendido eléctrico de alta tensión pone en peligro a residentes de Placer Bonito en SPM
    El tendido eléctrico pone en peligro a los residentes de la comunidad de Placer Bonito. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

    Un tendido eléctrico de 220 voltios, ubicado a muy poca altura del suelo, pone en riesgo a los residentes del barrio Placer Bonito, en San Pedro de Macorís, específicamente en la calle La Marina, donde aseguran que la situación persiste desde hace más de cuatro meses.

    Cecilia Margarita Encarnación, residente en la zona, declaró a Diario Libre que los cables representan un peligro constante, especialmente para los niños que deben pasar diariamente por debajo del tendido eléctrico para desplazarse por la calle.

    "Estamos huérfanos", expresó Encarnación, quien explicó que los dirigentes comunitarios han reportado el problema en varias ocasiones a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

    Según relató, cuando las brigadas acuden al lugar, se limitan a empatar los alambres y luego se marchan, sin que el tendido sea corregido de manera definitiva.

    Riesgo para la comunidad

    El peligro aumenta cuando llueve, debido a que la calle se llena de agua mientras los cables permanecen a escasa altura del suelo.

    Los residentes temen que esta situación pueda provocar un accidente.

    Encarnación aseguró, además, que los alambres han llegado a incendiarse, lo que ha incrementado la preocupación entre quienes viven y transitan por el lugar.

    Los conductores que utilizan la vía también quedan expuestos al tendido eléctrico, mientras los moradores aseguran que ya no soportan continuar viviendo bajo estas condiciones.

    "Ya no aguantamos más", manifestó Encarnación.

    • Los residentes de Placer Bonito hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan ante el riesgo que representa el tendido eléctrico. También solicitaron al alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz Díaz, que atienda la situación.

    Los comunitarios esperan que las autoridades actúen antes de que ocurra un accidente y que el problema sea solucionado de manera definitiva.

    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.