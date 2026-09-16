Tendido eléctrico de alta tensión pone en peligro a residentes de Placer Bonito en SPM

El tendido eléctrico pone en peligro a los residentes de la comunidad de Placer Bonito. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Un tendido eléctrico de 220 voltios, ubicado a muy poca altura del suelo, pone en riesgo a los residentes del barrio Placer Bonito, en San Pedro de Macorís, específicamente en la calle La Marina, donde aseguran que la situación persiste desde hace más de cuatro meses.

Cecilia Margarita Encarnación, residente en la zona, declaró a Diario Libre que los cables representan un peligro constante, especialmente para los niños que deben pasar diariamente por debajo del tendido eléctrico para desplazarse por la calle.

"Estamos huérfanos", expresó Encarnación, quien explicó que los dirigentes comunitarios han reportado el problema en varias ocasiones a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

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Según relató, cuando las brigadas acuden al lugar, se limitan a empatar los alambres y luego se marchan, sin que el tendido sea corregido de manera definitiva.

Riesgo para la comunidad

El peligro aumenta cuando llueve, debido a que la calle se llena de agua mientras los cables permanecen a escasa altura del suelo.

Los residentes temen que esta situación pueda provocar un accidente.

Encarnación aseguró, además, que los alambres han llegado a incendiarse, lo que ha incrementado la preocupación entre quienes viven y transitan por el lugar.

Los conductores que utilizan la vía también quedan expuestos al tendido eléctrico, mientras los moradores aseguran que ya no soportan continuar viviendo bajo estas condiciones.

"Ya no aguantamos más", manifestó Encarnación.

Los residentes de Placer Bonito hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan ante el riesgo que representa el tendido eléctrico. También solicitaron al alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz Díaz, que atienda la situación.

Los comunitarios esperan que las autoridades actúen antes de que ocurra un accidente y que el problema sea solucionado de manera definitiva.