Joven relata cómo cabo de la Policía mató a su hermano: "Le dijo ´por chivato´ y le dio un tiro"

Joel Amador, de 34 años, quien falleció tras presuntamente recibir un disparo por un cabo de la PN ( FOTO CEDIDA POR UN PARIENTE DE JOEL )

Un incidente en el que está involucrado un cabo de la Policía Nacional dejó a una mujer herida y a un hombre fallecido siete días después de recibir un disparo en el cuello, en un hecho registrado en la intersección de la autopista de San Isidro con la calle Italia, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Los parientes de Joel Amador, de 34 años, aseguran que el joven recibió el disparo del agente luego de intentar presentar una denuncia, debido a que minutos antes el policía había atropellado a una mujer en la referida vía.

Elsa Pérez Amador, hermana de Joel, relató que el suceso ocurrió el pasado 1 de septiembre, cuando el cabo Andrés Miguel Montero Montero supuestamente cruzó el semáforo en rojo y chocó a una mujer identificada como Aristomeli Jiménez, de 49 años.

Según explicó, varios motoristas que se encontraban en el lugar, entre ellos su hermano, quien trabajaba como delivery para un minimarket cercano, siguieron al agente para reclamarle por lo ocurrido con la mujer, quien recibía auxilio de las personas presentes.

"Cuando él chocó a la señora, ella perdió el conocimiento. Había motoristas y estaba mi hermano, que andaba trabajando porque él es delivery. Cuando la chocó, los motoristas y mi hermano le cayeron atrás a él y uno de los motoristas le dijo a mi hermano que fuera al cuartel móvil que hay cerca y pusiera la denuncia porque la señora estaba inconsciente", dijo Elsa.

La hermana de Joel sostuvo que, cuando el policía intentó retirarse en la motocicleta en la que transitaba, se le salió la cadena.

"Él se desmontó con su pistola en la mano. Desmontó a un chofer de carro público y se montó él, con todo y pasajeros, y ahí chocó también con los pasajeros dentro. Cuando se vio desesperado, en el cuartel móvil vio a mi hermano que estaba ahí y le dijo ´por chivato´ y le dio el tiro en el cuello", contó.

Tras recibir el impacto, el joven fue trasladado a un centro médico, donde permaneció durante siete días en cuidados intensivos, hasta que falleció.

Elsa describe a su hermano como un joven alegre, maravilloso y buen pariente, que siempre estaba pendiente de todos.

"Yo solo quiero justicia, que le dicten 40 años por eso. Estoy buscando todas las pruebas. Si él chocó a la señora, debió pararse y hacerse responsable, no hacerle daño a los demás", expresó.

De acuerdo con el relato de Elsa, desde ese día la madre de Joel no ha podido conciliar el sueño debido a la pérdida de su hijo, quien dejó en la orfandad a un niño de seis años.

Estado de la víctima

Aristomeli Jiménez fue impactada por el cabo de la Policía Nacional el pasado 1 de septiembre y todavía intenta recuperarse de las lesiones provocadas por el choque.

Contó que fue atropellada cuando intentaba cruzar la calle y que el cabo habría cruzado el semáforo en rojo.

"Él me chocó y siguió; no se detuvo. Por eso varias personas le reclamaron y fueron detrás de él", relató.

Medidas legales

Refirió que, producto del impacto, sufrió heridas en el tórax, la cabeza y un ojo, y que todavía persisten los dolores derivados de los golpes.

El pasado 11 de septiembre, la Fiscalía de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Andrés Miguel Montero Montero.

La próxima audiencia está pautada para inicio de diciembre.

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