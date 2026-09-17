Alcaldesa de Sabana Iglesia se compromete ante la Procuraduría de Medio Ambiente a buscar solución a contaminación del vertedero

El compromiso contempla la construcción de una estación de transferencia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La alcaldesa de Sabana Iglesia, Zoila Joselin Pichardo, se comprometió ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente a buscar una solución a la contaminación generada por los constantes incendios y la acumulación de residuos en el vertedero a cielo abierto de ese municipio de Santiago.

El compromiso contempla la construcción de una estación de transferencia que permita trasladar los residuos sólidos hacia otro destino mientras se procura una solución definitiva al manejo de los desechos.

Compromiso oficial

La alcaldesa fue llevada ante las autoridades de Medio Ambiente a raíz de la preocupación de grupos ambientalistas por la contaminación que emana del vertedero, ubicado próximo a la presa de Tavera y cuyos lixiviados afectan fuentes hídricas de la zona.

Frank Marte, representante legal de la Fundación Josefina, explicó que acudieron ante las autoridades para procurar una solución a la problemática, debido a que la contaminación no solo afecta a Sabana Iglesia, sino que también representa una preocupación para Santiago.

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Marte señaló que los lixiviados que genera el vertedero también pueden llegar al río Yaque del Norte, por lo que consideró necesario prestar atención al impacto ambiental que provoca el depósito de residuos a cielo abierto.

Indicó que, de acuerdo con lo planteado por la alcaldesa, desde 2025 existe una comunicación de la Presidencia mediante la cual se habrían asignado recursos para atender la problemática, pero cuestionó que, próximo a finalizar 2026, todavía no se haya ejecutado la solución definitiva.

El abogado informó que durante el proceso se planteó que una empresa, identificada como Eco5, comenzaría a trabajar en el traslado de los residuos del vertedero mientras se procura una solución permanente.

Marte valoró que una alcaldesa haya tenido que comparecer ante las autoridades ambientales para responder por una situación de contaminación.

Llamó a mantener la vigilancia sobre los vertederos a cielo abierto de otros municipios.

Ambientalistas respaldan acuerdo

Ernesto Ynoa, presidente del grupo ecológico Mundo Libre, agradeció la disposición de la alcaldesa y consideró que el traslado de los residuos contribuirá a reducir el impacto ambiental que afecta a la zona.

Ynoa exhortó a otras alcaldías que mantienen vertederos a cielo abierto a trasladar sus residuos hacia instalaciones adecuadas, mientras se buscan soluciones definitivas para el manejo de los desechos sólidos.

Tanto el ambientalista como el jurista indicaron que darán seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso ante las autoridades de Medio Ambiente.