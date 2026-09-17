Constanza Agroindustrial celebra 40 años de operaciones en el país

Lamisa se ofició en la Catedral Primada de América. ( FOTO CEDIDA POR CONSTANZA AGROINDUSTRIAL )

Constanza Agroindustrial celebró este jueves sus 40 años de operaciones con una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América, actividad que reunió a más de 300 invitados, entre empresarios, representantes del sector financiero, productores, clientes, suplidores y colaboradores.

La empresa inició sus operaciones el 26 de julio de 1986 con la producción de ajo en pasta Constanza, con la que abrió una nueva categoría en el mercado dominicano.

Cuatro décadas después, su portafolio incluye ajo en pasta, sazonadores, salsas, vinagre, orégano y mayonesa, entre otros productos que también son comercializados en mercados internacionales, indica una nota de prensa.

Prepara nueva etapa de crecimiento

Durante la actividad, el gerente general, Raúl Peralta Abreu, informó que la compañía prepara una nueva etapa de crecimiento que contempla la modernización de sus procesos e instalaciones, el fortalecimiento de su capacidad productiva y la ampliación de su portafolio.

Peralta destacó además la entrada de los productos Constanza al mercado estadounidense, donde están disponibles en tiendas Walmart, como parte de la estrategia de expansión internacional de la empresa.

"Nuestro compromiso es continuar escuchando a los consumidores, comprender cómo evolucionan sus necesidades, seguir innovando y llevar la calidad y el sabor de Constanza cada vez más lejos", expresó.

La celebración contó con la presencia del expresidente Danilo Medina y representantes de distintos sectores empresariales, financieros y productivos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-17-at-33157-pm1-4e1ab0d9.jpeg A la izquierda el expresidente de la República, Danilo Medina. (FOTO CEDIDA POR CONSTANZA AGROINDUSTRIAL)

La eucaristía fue presidida por monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo y concelebrada por monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís.

Al conmemorar sus cuatro décadas, Constanza Agroindustrial reiteró su compromiso con la producción nacional, la innovación y la expansión de productos dominicanos hacia nuevos mercados.