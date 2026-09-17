Dasac entrega máquinas de coser para capacitar a mujeres en San Cristóbal

Equipos donados al Centro de Promoción y Ayuda para el Desarrollo Playa Linda con el propósito de fomentar el autoempleo. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC). )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) entregó varias máquinas de coser al Centro de Promoción y Ayuda para el Desarrollo Playa Linda, en San Cristóbal, con el objetivo de contribuir a la capacitación y generación de ingresos de mujeres de esa comunidad.

La entrega fue encabezada por el director general de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, quien explicó que los equipos serán utilizados para enseñar labores de costura y facilitar que las participantes puedan desarrollar actividades de autoempleo, de acuerdo con una nota de prensa.

Al hablar durante la actividad, Féliz Arbona señaló que la iniciativa busca proporcionar a las beneficiarias herramientas para aprender un oficio y generar sus propios ingresos.

"No se trata solamente de una máquina de coser, sino de una herramienta que les permite aprender un oficio, empezar un negocio, su taller de costura, que puedan tener un ingreso propio y así tener una mejor calidad de vida para ellas y sus familias", expresó conforme a una nota de prensa.

Apoyo continuo de Dasac

Dasac dijo que continuará apoyando el centro.

El funcionario explicó que la entrega forma parte del apoyo ofrecido al centro, dirigido por la congregación Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanzas.

"Este es un compromiso del presidente de la República, Luis Abinader Corona, con las hermanas de la congregación Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanzas, que dirigen el centro y el cual nosotros asumimos y hemos venido dando respuestas.

En una primera parte realizamos el techado del local y ahora vinimos a entregar estas modernas y bonitas máquinas de coser, para la capacitación de muchas mujeres. Y seguiremos apoyando esta importante labor", declaró Féliz Arbona.

Según la nota de prensa, la donación se enmarca en los programas desarrollados por la Dasac dirigidos a familias en condiciones de vulnerabilidad, mediante iniciativas de capacitación y generación de ingresos.

Agradecimiento de la congregación

De su lado, la directora de la congregación, Adalgisa Valdez Isabel, agradeció la entrega de los equipos y el respaldo recibido por parte de las autoridades.

"Gracias a Dios que ha permitido hacer realidad el sueño de estas mujeres, al presidente de la República y al doctor Edgar Féliz, que nos permiten celebrar con tanta esperanza y con tanta fe el futuro de esta comunidad", manifestó.

En la actividad también participó la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla, quien, de acuerdo con el comunicado, destacó las acciones gubernamentales dirigidas a la población vulnerable y a mejorar sus condiciones de vida.