Apresan a dos hombres con 22 paneles solares supuestamente sustraídos en finca de Tamayo

Foto de los paneles solares sustraídos en Tamayo. ( CEDIDA POR LA POLICÍA DE BAHORUCO. )

El supuesto robo de 22 paneles solares de una finca agrícola terminó con dos hombres apresados y el cargamento recuperado, luego de que la Policía los interceptara cuando transportaban los equipos a bordo de un camión por una calle de Tamayo, provincia Bahoruco.

Los detenidos fueron identificados como Naka Simon, de 28 años, y Mario Pie, de 32, ambos de nacionalidad haitiana, quienes, según el informe policial, fueron sorprendidos en flagrante delito con los paneles que habían sido denunciados como sustraídos apenas horas antes.

La detención se produjo en la calle Principal del sector Santa María, donde agentes de Investigación de Tamayo, apoyados por miembros de la Policía Preventiva, interceptaron el camión y encontraron las 22 unidades en su interior.

El robo había sido denunciado ese mismo día por el propietario de una finca situada en El Cerro de Altamira, quien aseguró que desconocidos penetraron durante la madrugada a la propiedad y cargaron con los paneles.

Los equipos eran utilizados para generar la energía necesaria para poner en funcionamiento una bomba del sistema de riego de la propiedad agrícola.

Tras la denuncia, los investigadores siguieron la pista del cargamento hasta localizar el vehículo y detener a los dos hombres. La Policía indicó que Simon no portaba documentos al momento del arresto.

Proceso judicial

Los dos detenidos, el camión y los 22 paneles recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras las investigaciones continúan para establecer si otras personas participaron en la sustracción y cuál sería el destino final de los equipos.