El diputado de La Romana, Carlos De Pérez, denunció este jueves que al menos 10 jóvenes dominicanos habrían sido llevados a Rusia mediante supuestas ofertas de trabajo y que, una vez en ese país, estarían siendo preparados para incorporarse como soldados al frente de batalla en la guerra contra Ucrania.

El legislador aseguró que a los jóvenes les proporcionan los boletos aéreos para viajar a Rusia y, una vez llegan a ese país, se les retienen sus pasaportes.

"Tengo varios casos documentados de jóvenes que, a través de las redes sociales, han sido contactados para trabajos ordinarios como cocineros, soldadores y mecánicos. Les envían los pasajes hacia Rusia y, cuando llegan, los despojan de sus pasaportes para enviarlos como carne de cañón al frente de batalla", dijo.

El legislador indicó que entre las personas sobre las que ha recibido información hay residentes de La Romana (tres casos), San Cristóbal y Haina, y advirtió que podrían existir otros dominicanos en proceso de ser captados.

El legislador aclaró que los casos a los que hace referencia son distintos al de Juan Carlos Ávila Espaillat, el joven de La Altagracia que se ha viralizado por contar en redes sociales su experiencia al participar en este conflicto bélico.

"Yo estoy hablando de jóvenes que han ido engañados a Rusia, a supuesto trabajo ordinario, y están siendo preparados para enviarlos al frente de batalla", sostuvo.

Pide intervención del Gobierno

De Pérez solicitó al Gobierno dominicano realizar las gestiones diplomáticas necesarias para determinar las condiciones en las que se encuentran los jóvenes y procurar su retorno al país.

"Yo creo que el Gobierno de la República Dominicana está en la obligación de hacer los trámites diplomáticos correspondientes para que estos jóvenes que fueron por trabajos ordinarios no terminen en la guerra", insistió.

El diputado consideró que las autoridades nacionales deben investigar los casos y realizar las gestiones correspondientes para evitar que personas que viajaron con la expectativa de ocupar empleos ordinarios terminen involucradas en el conflicto armado.

Agregó que dispone de información que podría facilitar su localización, incluyendo datos sobre uno de los boletos aéreos, el nombre de uno de los jóvenes y la ciudad rusa en la que se encontraría.

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