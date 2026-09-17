Arrestan a canadiense con 14 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

El hombre arrestado con los presuntos paquetes de cocaína. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Un canadiense de 21 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde le ocuparon 14 paquetes de presunta cocaína ocultos en su equipaje.

El detenido pretendía viajar a Londres, Reino Unido, con la sustancia oculta en su maleta y, según las autoridades, será sometido a la justicia en las próximas horas por presunta violación de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Así lo informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que, mediante un comunicado de prensa, indicó que, junto al Ministerio Público (MP), inició una investigación para determinar si existen otras personas implicadas en la operación de narcotráfico internacional, a fin de proceder con su arresto y sometimiento a la justicia.

"Estamos frente a estructuras de narcotráfico que reclutan personas (mulas) de distintas nacionalidades para traficar con sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa", señaló la institución a través de la comunicación.

Proceso de captura

El arresto del canadiense se produjo cuando unidades operativas de la DNCD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) identificaron imágenes sospechosas en el equipaje del extranjero al pasar la maleta por los equipos de rayos X, por lo que procedieron a intervenirlo para realizar una inspección más rigurosa.

Como resultado, las autoridades localizaron en el interior de la maleta 14 paquetes envueltos en fundas plásticas, con un peso aproximado de 15 kilogramos de una sustancia que se presume es cocaína o heroína.

Los paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán sometidos a los análisis de laboratorio correspondientes para determinar el tipo de sustancia y su peso exacto.