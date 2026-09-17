Fallece Andrés Avelino Abreu Vargas, fundador de la compañía Avelino Abreu

Falleció este jueves el empresario Andrés Avelino Abreu Vargas, fundador de Avelino Abreu, SAS y uno de los pioneros del sector automotriz en República Dominicana.

Su deceso fue dado a conocer a través de un comunicado familiar.

Las honras fúnebres serán realizadas este sábado 19 de septiembre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la sede principal de Avelino Abreu, SAS, ubicada en la avenida John F. Kennedy, kilómetro 6½, en Santo Domingo.

La misa de cuerpo presente se celebrará en el mismo lugar y posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio Puerta del Cielo para su sepultura.

Don Avelino inició su trayectoria en la industria de vehículos en 1968 con la comercialización de los camiones alemanes MAN, marca que la empresa continúa representando en el país. A partir de ese proyecto desarrolló una organización que actualmente representa 19 marcas internacionales de vehículos, neumáticos, lubricantes y equipos para sectores como la agroindustria y la construcción.

Entre las marcas que han formado parte de la trayectoria de la empresa figuran Audi, Volkswagen, Bentley, SEAT, Subaru, Hino, Hyster, Kumho y Motul.

Su participación empresarial también se extendió al ámbito gremial y financiero. Fue impulsor y expresidente de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) y miembro del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano durante más de tres décadas.

Avelino Abreu, SAS, destacó su legado como empresario y su compromiso con la ética, la disciplina y el servicio, valores que, según la empresa, transmitió a generaciones de colaboradores y a su familia.

Donativos a fundación La familia solicitó que, en lugar de flores, quienes deseen expresar sus condolencias puedan realizar donativos a la Fundación Proyecto Hombre a través de la cuenta corriente No.798693495 del Banco Popular.