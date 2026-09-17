Dan de alta a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart ( TOMADA DEL IG DE SU MADRE KATHERINE RISK @KATHYRISK )

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart ya está en casa. El joven que fue atacado por un motorista en la madrugada del sábado 12 de agosto fue dado de alta médica este jueves, tras permanecer cinco días ingresado en un centro de salud, debido a las heridas que le propinaron con un arma blanca.

De acuerdo con informaciones de las autoridades, en un intento de atraco, el joven de 23 años y estudiante de derecho fue perseguido y atacado cuando regresaba a su residencia en el sector Serrallés, Distrito Nacional, alrededor de las 4:30 de la madrugada de dicho día. La escena quedó captada en cámaras de seguridad.

La Policía Nacional señala a Johnny González, de 41 años, como el responsable del ataque.

Producto de la agresión, Mejía-Ricart Risk sufrió múltiples heridas en el abdomen y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia, ya que algunas de las estocadas comprometían varios órganos.

En una conversación con Diario Libre, su madre, Katherine Risk, informó este jueves que su hijo ya fue dado de alta médica y se encuentra recuperándose en su hogar.

"Hoy ya está en casa", indicó su progenitora, acompañando su escritura con una carita feliz, que evidencia su gratitud por la evolución de su hijo.

Sobre la recuperación de Gustavo, Risk precisó que el joven está caminando lento, pero que no requiere mucho apoyo para movilizarse.

Asimismo, indicó que tendrán que darle seguimiento a todos sus órganos afectados para asegurarse de que mantengan un buen funcionamiento luego de las heridas.

Proceso judicial

El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción contra Johnny González, a quien acusa de tentativa de homicidio para cometer un robo agravado contra Gustavo Adolfo III, a quien persiguió y acuchilló, en el sector Serrallés, del Distrito Nacional.

Este jueves, durante la audiencia de solicitud de medida de coerción, Gustavo Mejía Ricart afirmó que el ataque a su hijo se trató de atraco al azar, descartando otros móviles.

La solicitud de prisión preventiva contra González fue aplazada para el 22 de septiembre a petición del imputado.

Detención del agresor

Johnny González fue detenido en la mañana del martes. De acuerdo con la Policía Nacional, el imputado fue apresado en la calle 42 del sector Capotillo, punto hasta donde los investigadores llegaron luego de dar seguimiento al recorrido que realizó el sospechoso tras escapar del lugar del ataque.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, precisó que González posee ocho registros por robos, asaltos, tráfico de drogas, entre otros hechos.