Se entregan tres a la Policía por tiroteo en Boca Chica en el cual mataron a Diddy Glow

Frankely Javier Capellán, 30 años. Se entregó en el Defensor del Pueblo por su presunta vinculación al tiroteo de Boca Chica. ( FOTO: PRENSA POLICÍA NACIONAL )

Se entregaron este jueves a las autoridades tres jóvenes señalados como presuntos implicados en el tiroteo ocurrido el sábado 12 de septiembre en Los Coquitos de Boca Chica, donde murieron el artista urbano Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Diddy Glow, y Jonathan Villanueva, alias Cotuí, de 26. Otras cinco personas resultaron heridas durante la agresión.

Uno de ellos es Óscar Alberto Santos, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional acompañado de sus abogados y familiares para ponerse a disposición de las autoridades.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, aclaró que Santos presenta lesiones producto de un accidente de tránsito ocurrido antes del tiroteo, por lo que su estado de salud no está relacionado con ningún asunto policial.

Posteriormente, se entregó Frankely Javier Capellán, de 30 años, quien acudió acompañado de sus familiares a las instalaciones del Defensor del Pueblo, donde se puso a disposición de las autoridades por su presunta vinculación con el hecho ocurrido en Boca Chica.

Pesqueira informó además que un tercer joven, cuya identidad no fue revelada, se entregó a través de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

Asimismo, el vocero policial indicó que otro de los presuntos implicados se estaría entregando próximamente a las autoridades, como parte del proceso de investigación del tiroteo.

El vocero policial explicó que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para establecer si los tres jóvenes tuvieron o no participación en el tiroteo.

"Las opiniones de los familiares nosotros las respetamos, pero son las evidencias las que van a vincular la participación o no de determinada persona en un proceso", dijo Pesqueira.

Consecuencias del tiroteo

El hecho ocurrió la tarde del pasado sábado en Los Coquitos, Boca Chica, donde murió Diddy Glow, de 31 años, y también fue ultimado Johnathan Villanueva, alias Cotuí, de 26 años.

Como parte de los avances, la Policía informó que, de manera preliminar, Diddy Glow no era el objetivo del ataque, pero aún no ha establecido quién era.

Además, resultaron heridos Alexis José Castro, Manuel Alberto Perdomo, Javier Reyes, Albert Ozuna Beato e Ismael Novoa Mejía.

Dos ultimados por policías

Por este caso, la Policía Nacional ultimó ayer miércoles a Michael Junior Rodríguez Peguero, alias Michael Peluche, y otro hombre identificado solo como Enger, a quienes atribuyó un enfrentarse con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que se disponían a ejecutar órdenes de arresto en su contra.

Las autoridades indicaron que ambos eran buscados por robos, atracos y otros hechos delictivos, y que investigaban su presunta vinculación con el ataque ocurrido en Boca Chica.