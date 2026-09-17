Claude Joseph, crítico recurrente de RD, será candidato presidencial en Haití

El ex primer ministro y excanciller haitiano Claude Joseph, conocido por sus reiterados pronunciamientos contra la República Dominicana y las políticas del Gobierno del presidente Luis Abinader hacia Haití, fue escogido este jueves como candidato presidencial de su partido, Compromiso para el Desarrollo (EDE).

La decisión fue adoptada por unanimidad por la dirigencia del EDE y coloca formalmente a Joseph en la carrera por la Presidencia, de cara al proceso electoral previsto para diciembre de este año, una década después de la última votación presidencial haitiana. Una publicación en X del medio haitiano Radio Métropole cuestiona el proceso de selección.

Sus críticas reiteradas a la República Dominicana

La candidatura tiene especial interés para la República Dominicana por el discurso que Joseph ha mantenido durante los últimos años, particularmente sobre la política migratoria, las deportaciones de ciudadanos haitianos y las medidas de control fronterizo.

Joseph también ha dirigido cuestionamientos contra Abinader y ha utilizado declaraciones públicas y sus redes sociales para objetar decisiones dominicanas relacionadas con Haití, especialmente durante episodios de tensión entre ambos países.

Una candidatura que no aparecía

La selección de Joseph generó cuestionamientos porque el dirigente no había sido anunciado como precandidato en el proceso interno desarrollado por EDE.

Radio Métropole afirmó este jueves en su cuenta en X, @Radio_Metronome, que varios miembros del partido habían presentado sus candidaturas para participar en la primaria y que se publicaron fotografías de los aspirantes, pero el nombre de Claude Joseph nunca figuró entre ellos.

La emisora describió como un "golpe de teatro" la reunión del buró político en la que Joseph terminó seleccionado por unanimidad. Según su publicación, Harold Joseph creía tener posibilidades de obtener la candidatura, mientras otros potenciales aspirantes habían sido contactados para participar en el proceso.

Radio Métropole sostuvo además que Claude Joseph habría engañado a los dirigentes que aceptaron competir por la nominación. Esa interpretación corresponde al medio haitiano y no ha sido confirmada de manera independiente.

EDE asegura espacio electoral

La organización política ha cumplido, entretanto, con el requisito de registrar 30,000 militantes para poder participar en el proceso electoral haitiano.

La elección está prevista oficialmente para diciembre de 2026, aunque el calendario permanece condicionado por la situación de seguridad de Haití, donde las pandillas mantienen el control de amplias zonas y han dificultado durante años la normalización institucional y electoral.

De cumplirse el calendario, Haití celebraría sus primeras elecciones presidenciales en una década. Las últimas tuvieron lugar en 2016 y llevaron a Jovenel Moïse a la Presidencia.

La nominación coloca así en la contienda a una de las figuras más conocidas de la política haitiana reciente, marcada también por sus frecuentes cuestionamientos a las políticas dominicanas hacia Haití.