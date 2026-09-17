Americas Society otorgará su Insignia de Oro a Luis Abinader

El presidente Luis Abinader, durante la celebración de LA Agenda Semanal desarrollada en Santiago. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader será distinguido el próximo miércoles 23 de septiembre en Nueva York con la Insignia de Oro de Americas Society, el máximo reconocimiento que concede esa organización a jefes de Estado elegidos democráticamente.

Americas Society anunció este jueves que entregará la condecoración a Abinader por lo que considera su liderazgo y contribución al progreso económico, democrático e institucional de República Dominicana y de la región.

La ceremonia se realizará de manera privada en la sede de la organización en Nueva York y reunirá a empresarios y representantes del sector público.

De acuerdo con Americas Society, Abinader será reconocido por su gestión durante la recuperación económica dominicana, su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su participación en iniciativas de cooperación regional, especialmente en temas de seguridad e integración económica.

La distinción será entregada por Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de su junta directiva.

El máximo reconocimiento de Americas Society

La Insignia de Oro es concedida a jefes de Estado que, según los criterios de la organización, han desarrollado una gestión con impacto significativo en sus respectivos países y en el hemisferio.

Americas Society describe la distinción como su máximo honor para mandatarios democráticamente electos que hayan realizado contribuciones excepcionales a sus países y alcanzado relevancia internacional. Esa definición aparece también en documentos históricos de la institución.

Entre los mandatarios que han recibido la Insignia de Oro figuran el expresidente argentino Raúl Alfonsín, en 1985; el estadounidense Ronald Reagan, en 1987; el brasileño Fernando Henrique Cardoso, en 1998; el chileno Ricardo Lagos, en 2005, y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en 2008.

También la recibieron Michelle Bachelet, en 2009; Felipe Calderón, en 2011; Juan Manuel Santos, en 2012; Mauricio Macri, en 2017; Iván Duque, en 2021, y Luis Lacalle Pou, en 2023.

Abinader ya había recibido otro reconocimiento

La relación de Abinader con Americas Society/Council of the Americas no es nueva.

El mandatario ha participado anteriormente en encuentros organizados por la entidad en Nueva York y Washington. En 2024 recibió el Chairman's Award for Leadership in the Americas durante la Washington Conference on the Americas, según el informe de impacto de AS/COA.

Americas Society otorgará su Insignia de Oro a Luis Abinader

Además, ha acudido varias veces a la sede de la organización en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para participar en encuentros privados con representantes empresariales y líderes regionales.

Americas Society, fundada en 1965 y con sede en Nueva York, desarrolla programas sobre asuntos políticos, económicos y culturales de América Latina, el Caribe y Canadá.