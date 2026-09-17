Fallece la madre de Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama

Paula María Medina de Valdez, madre de Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama. ( FOTO CEDIDA POR EL FRUPO PANORAMA )

Falleció a los 77 años de edad, la señora Paula María Medina de Valdez, madre de Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama. La información fue comunicada este jueves por la familia.

De acuerdo con el comunicado, Medina de Valdez sufrió un paro cardíaco que le provocó una caída en el baño.

A la fallecida le sobreviven su esposo, Gelin Valdez; sus hijos Onésimo, Carlos, Ángel, Miguel Ángel, Miguel y Ángela, además de otros familiares y allegados.

Velorio de Paula María Medina

Los restos de Paula María Medina de Valdez serán velados este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo.

Posteriormente, recibirá cristiana sepultura, de acuerdo con la información ofrecida por la familia.

La familia Valdez Medina agradeció las muestras de solidaridad, cariño y las oraciones recibidas tras el fallecimiento de su pariente.