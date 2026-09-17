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laboratorio clandestino bebidas alcohólicas
laboratorio clandestino bebidas alcohólicas

Decomisan más de 10,000 litros de bebidas alcohólicas adulteradas en Azua

La Policía dijo que las personas que manipulaban el laboratorio huyeron del lugar

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    Decomisan más de 10,000 litros de bebidas alcohólicas adulteradas en Azua
    Policía Nacional junto al Ministerio Público desmantela laboratorio clandestino de bebidas alcohólicas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN)

    Un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de bebidas alcohólicas adulteradas fue desmantelado este jueves durante un operativo realizado por autoridades en el distrito municipal Barrera, en Azua.

    En el lugar, ubicado en las proximidades de un arroyo, las autoridades ocuparon 51 tanques con aproximadamente 10,615 litros de una sustancia que se presume corresponde a bebidas alcohólicas adulteradas.

    • De acuerdo con el informe preliminar, cada tanque tiene una capacidad aproximada de 55 galones, para un total estimado de 2,805 galones

    La acción fue llevada a cabo por la Policía Nacional en conjunto al Ministerio Público.

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    Productos incautados

    Al momento de la llegada de las autoridades, las personas que presuntamente se encontraban manipulando los productos huyeron del lugar, informó la Policía. La institución dijo que mantiene las investigaciones para identificar a los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes.

    • Los productos ocupados quedaron bajo custodia y a disposición del Ministerio Público, que realizará las verificaciones y análisis técnicos para determinar su naturaleza y composición.

    La operación forma parte de las acciones de las autoridades contra la elaboración, almacenamiento, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas o de procedencia ilícita, por los riesgos que estas prácticas pueden representar para la salud pública.

    El caso podría estar relacionado con posibles violaciones a la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, y a la Ley General de Salud 42-01, además de otras infracciones que puedan determinarse durante la investigación.

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    Autoridades al momento del decomiso de las bebidas alcohólicas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN)
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