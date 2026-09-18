Realizan levantamientos de expropiaciones para construcción de la Autopista del Ámbar

Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, ofrece declaraciones durante el acto de entrega del puente sobre el río Camú, en Puerto Plata. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realiza los levantamientos de las propiedades que serían afectadas por la construcción de la Autopista del Ámbar, mientras avanza en la localización de las fuentes de materiales y la conclusión de los diseños y estudios de suelo de la obra.

Así lo informó el ministro Eduardo Estrella, quien dijo que en los próximos días comenzarán los trabajos en dos frentes, uno desde Puerto Plata, específicamente desde Gran Parada, y otro desde Santiago hacia la costa.

Estrella explicó que el proyecto contempla cuatro frentes de trabajo, incluidos dos correspondientes al túnel, uno en cada extremo, con el propósito de acelerar la ejecución de la vía y concluirla en el menor tiempo posible.

"Ya estamos trabajando haciendo el levantamiento de las expropiaciones", comunicó el funcionario.

El ministro aseguró a los contratistas que los recursos para la ejecución del proyecto están garantizados.

"Por dinero no se paren. El dinero está asegurado", afirmó Estrella, al señalar que cuentan con el respaldo del presidente Luis Abinader para impulsar la obra de infraestructura.

Destacó que la Autopista del Ámbar será una de las principales inversiones que ejecutará el Gobierno en la región.

Resaltó su importancia para mejorar la conectividad.

Entrega de puente

Eduardo Estrella ofreció la información durante el acto en que el presidente Luis Abinader inauguró el puente sobre el río Camú, en la comunidad que tiene el mismo nombre, en la provincia Puerto Plata.

La estructura sobre el afluente tiene una longitud de 112.30 metros y 11.20 metros de ancho. La obra fue construida con vigas postensadas y pilotes de concreto de aproximadamente 25 metros de profundidad, además de trabajos de canalización del cauce y colocación de muros de gaviones para proteger la infraestructura.

La construcción del puente fue necesaria tras el colapso de la antigua estructura debido a las crecidas del río Camú, situación que afectó la comunicación terrestre entre comunidades de Santiago y Puerto Plata. La obra fue construida en cinco meses.

El funcionario también informó sobre otras obras viales y de infraestructura que se ejecutan en Puerto Plata, entre ellas varios puentes, la carretera El Estrecho-Imbert y la carretera de Barrabás, además de trabajos de asfaltado en comunidades como Cabarete, Sosúa, Guananico, La Isabela, Estero Hondo y el municipio cabecera.

Otros puentes

El ministro agregó que actualmente se construyen más de 50 puentes en diferentes puntos del país y que serán licitados otros 100 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el caso de Puerto Plata, Estrella afirmó que se proyecta mantener unos 15 puentes en construcción, como parte de las inversiones en infraestructura que, según dijo, buscan mejorar la conectividad y generar oportunidades para la población.

Durante el acto también intervinieron Claritza Rochtte Peralta, gobernadora de Puerto Plata, y Ginette Bournigal, senadora de la provincia. La bendición de la actividad estuvo a cargo de monseñor Julio César Corniel, obispo de la Diócesis de Puerto Plata.