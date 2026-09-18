CMD fija posición ante el Caso Senasa 2.0 y pide respeto al debido proceso de los médicos imputados

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez , aseguró este viernes que el gremio dará seguimiento al proceso judicial denominado Caso Senasa 2.0, pero dejó claro que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

Durante una rueda de prensa, Peña Núñez presentó la posición institucional del CMD frente al proceso, en el que se ha informado de la participación de profesionales de la medicina entre los imputados.

"El Colegio Médico Dominicano respeta de manera irrestricta la independencia de la justicia y no respalda, promueve ni ampara ninguna violación a las leyes", establece el documento leído por el presidente del gremio.

Situación de los imputados

El CMD indicó que su participación se limitará a vigilar que el proceso judicial se desarrolle conforme a las leyes y con respeto a las garantías constitucionales que protegen a toda persona sometida a un proceso penal.

Aún no conocen cuántos médicos están imputados

Peña Núñez explicó que el Colegio Médico todavía no dispone de los nombres de los médicos que estarían involucrados en el expediente, debido a que el Ministerio Público aún no ha depositado formalmente la acusación correspondiente.

Ante la versión de que entre 30 y 33 personas figuran como imputadas, el presidente del CMD señaló que todavía no es posible determinar cuántos de ellos son médicos.

"Nosotros no tenemos todavía los nombres de ninguno, porque el Ministerio Público no los ha posado", expresó.

Agregó que, en caso de que entre los imputados haya médicos, estos deben pertenecer al CMD por mandato de la legislación que regula el ejercicio de la profesión.

Proceso judicial y garantías

El presidente del gremio insistió en la importancia de preservar la presunción de inocencia durante el proceso.

"Todos los imputados son inocentes hasta que se demuestre en sede de justicia su culpabilidad", sostuvo Peña Nuñez.

El dirigente gremial explicó que la posición del CMD no constituye un respaldo a los hechos que investiga el Ministerio Público, sino un llamado a garantizar el debido proceso.

"Uno como gremio no quisiera que alguien se pueda ver afectado por alguna implicación, sobre todo en un sistema dominicano donde cuando sale una foto, a lo mejor usted no tiene una implicación porque usted es inocente, entonces ya una vez que sale algo tuyo se cataloga por la sociedad dominicana como culpable", manifestó.

Peña Núñez indicó que la investigación lleva cerca de dos años y que el Ministerio Público no tenía la obligación de consultar al Colegio Médico, debido a que se trata de actuaciones dirigidas contra personas físicas.

"El Ministerio Público no está obligado a llamar al Colegio Médico a decirle", afirmó, al explicar que los investigadores tienen acceso a información que el gremio desconoce.

Según sostuvo, una vez el expediente sea depositado ante los tribunales, tanto el CMD como la sociedad podrán conocer formalmente los hechos atribuidos a cada imputado.

"Una vez que ya la pieza sea depositada, pues uno la ve y todos ustedes tendrán acceso. Entonces ya uno puede determinar cosas", expresó.