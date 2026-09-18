Continuarán los aguaceros, tronadas y ráfagas de viento para la tarde de este viernes

Para la tarde de este viernes se pronostica la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre localidades de Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Azua, entre otras provincias aledañas. Esto debido al paso de una onda tropical según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo al reporte de la entidad, dicha actividad estará presente hasta las primeras horas de la noche, para luego ir disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, para el resto del país, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos.

Alta sensación térmica

Por otro lado, el Indomet agrega que continuará el ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada.

Razón por la cual le recomienda a la ciudadanía tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Explican que las temperaturas mínimas rondaran entre los 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas entre 33 °C y 35 °C.

Activad Tropical

En cuanto a la actividad tropical, la entidad informa de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una zona de baja presión a varios cientos de kilómetros al suroeste de Las Azores.

Dicho disturbio presenta una probabilidad media de formación ciclónica del 60 % en las próximas 48 horas y para los próximos 7 días.

Menos lluvias

Para este sábado, el Indomet pronostica una disminución en la actividad de precipitaciones, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a un aumento en la llegada de partículas de polvo del Sahara.

Sin embargo, no se descarta que durante las horas de la tarde se presenten algunos aguaceros muy focalizados con tronadas aisladas, principalmente en localidades de las provincias Monte Plata, San Cristóbal, La Vega y San Juan, entre otras cercanas.

Para el domingo, se espera que una vaguada en varios niveles de la troposfera se combine con el viento predominante del sureste y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico.

Estas condiciones generarán, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche, nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones noreste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Leer más Lluvias y tronadas continuarán este viernes pese a que onda tropical se aleja