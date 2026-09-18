Sistema 911 fortalece cooperación tecnológica con Estados Unidos

El director ejecutivo del 911, Randolfo Rijo Gómez; el subdirector ejecutivo, Harold Jiménez Polanco; embajadora Leah F. Campos; y el director de Tecnología, Martín Santana. ( FOTO CEDIDA POR EL DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL 911. )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 fortaleció sus vínculos de cooperación tecnológica con Estados Unidos durante un encuentro de tecnología e innovación encabezado por la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos.

En la actividad participaron el director ejecutivo del Sistema 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, y el director de Tecnología, Martín Santana.

Durante el encuentro, la delegación del 911 intercambió con la embajadora Campos; Alex Thurn, director de INL Santo Domingo; egresados del International Visitor Leadership Program (IVLP), así como representantes de los sectores público, académico y privado.

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Intercambio de conocimientos

El espacio estuvo orientado al intercambio de conocimientos y experiencias sobre el uso de la tecnología y la innovación, además de explorar oportunidades de colaboración entre instituciones de República Dominicana y Estados Unidos.

De acuerdo con el Sistema 911, la participación forma parte de los esfuerzos para continuar fortaleciendo sus capacidades tecnológicas mediante la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos, con miras a contribuir a la modernización de los servicios de atención y respuesta ante emergencias.