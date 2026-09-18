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nueva estación de bomberos Haina
nueva estación de bomberos Haina

Sector privado donará terrenos para nueva estación de bomberos industrial en Haina

La nueva estación de bomberos en Haina busca mejorar la seguridad en la Zona Industrial, donde operan numerosas empresas

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    Sector privado donará terrenos para nueva estación de bomberos industrial en Haina
    Faride Raful, ministra de Interior y Policía, durante la firma del acuerdo para la donación de los terrenos donde será construida la nueva estación de bomberos industrial en Haina. (CEDIDA POR INTERIOR Y POLICÍA.)

    El sector privado donará al Estado los terrenos donde será construida una nueva estación de bomberos industrial en la Zona Industrial de Haina, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante incendios y otras emergencias en esa zona productiva.

    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la meta es que la estación sea construida y equipada en menos de un año.

    • "Hoy en Haina damos un paso importante para proteger vidas", expresó Raful, quien destacó la colaboración entre los sectores público y privado para materializar el proyecto.
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    Colaboración sector privado

    Juan Tomás Díaz, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur), agradeció a Celso Marranzini, Celso Juan Marranzini y a su familia por la donación de los terrenos donde será levantada la estación.

    Díaz también reconoció el seguimiento de la ministra Raful para impulsar el proyecto.

    Impacto en la seguridad

    La nueva estación estará destinada a reforzar la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias en la Zona Industrial de Haina, donde operan numerosas empresas y se desarrollan actividades productivas.

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