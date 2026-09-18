Abinader encabeza acto inaugural de planta que pone fin al vertedero a cielo abierto de Puerto Plata

La nueva infraestructura, ubicada en el área del antiguo vertedero de Maggiolo. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el acto inaugural de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, en Puerto Plata, con la que se procura poner fin al modelo de disposición de residuos sólidos a cielo abierto que durante más de cuatro décadas generó contaminación en la provincia.

La nueva infraestructura, ubicada en el área del antiguo vertedero de Maggiolo, fue desarrollada con una inversión aproximada de 1,600 millones de pesos.

Según lo explicado, el proyecto combina procesos de valorización de residuos con un sistema de disposición final controlada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/55b9f99a-19c5-48cf-a5c4-d160ce7759ec-a51d3e60.jpg El presidente Luis Abinader corta la cinta que deja inaugurada la nueva planta de valorización de residuos en Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Características de la planta

Durante el acto, el inversionista principal de JMC Power Recycling, José Antonio Acebal, explicó que la primera etapa incluye una celda de 27,337 metros cuadrados, con capacidad para 1.46 millones de metros cúbicos y una recepción estimada de entre 600 y 800 toneladas de residuos diariamente.

Detalló que la celda dispone de un sistema de impermeabilización con geomembrana de alta densidad, drenaje y tratamiento de lixiviados, diseñado para evitar que estos líquidos contaminantes lleguen al suelo y a las fuentes de agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/d924b941-2b23-48c2-8ecd-5bd602626876-fb333c4c.jpg Dispone de sistema de impermeabilización y drenaje para tratamiento de lixiados. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Dijo que también cuenta con mecanismos para la captación y control del biogás, cobertura diaria de los residuos y monitoreo ambiental de aguas subterráneas, lixiviados y emisiones atmosféricas.

El inversionista indicó que el proyecto incorpora además una planta de valorización para recuperar materiales reciclables y disminuir el volumen de residuos destinados al relleno sanitario.

Según Acebal, la operación de la planta generará más de 500 empleos directos y una cantidad similar de empleos indirectos.

Adiós a los incendios y humaredas

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la transformación del vertedero de Maggiolo permitirá a Puerto Plata contar con un sistema distinto para el manejo de sus desechos sólidos, basado en infraestructura y procesos de disposición final controlada.

Paliza recordó que durante años los incendios y las humaredas del vertedero constituyeron una preocupación para los residentes de la provincia y afectaron el entorno de la terminal de cruceros Amber Cove, uno de los principales puntos de entrada de turistas a Puerto Plata.

El funcionario sostuvo que el espacio pasó de representar un problema ambiental a convertirse en una instalación destinada a la valorización de residuos, con mecanismos para reducir su impacto sobre el entorno y proteger las actividades económicas y turísticas de la zona.

El alcalde de San Felipe de Puerto Plata, Roquelito García, afirmó que la puesta en funcionamiento de la planta representa el cierre de un capítulo de más de 40 años marcado por el vertedero a cielo abierto.

García valoró que el nuevo sistema permitirá manejar los residuos bajo criterios de mayor organización, eficiencia y protección ambiental.

Atribuyó su concreción al trabajo conjunto entre el Gobierno, el ayuntamiento y el sector privado.

En la actividad estuvieron presentes los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, además del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

La ceremonia fue bendecida por monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de la Diócesis de Puerto Plata.